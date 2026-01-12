Laura, 59 años y 'madre felpudo': "Muchos padres lo dan todo y sus hijos deciden ser unos pequeños bastardos ingratos"

Cuando una hija no se habla con su madre se puede pensar que son por buenas razones y de peso, pero no siempre es así.

Los anglosajones son únicos para inventar conceptos nuevos y extraños. ¿Conoces el de Doormat Mom? Literalmente 'madre felpudo'. Sí, suena fatal, y de hecho no es nada bueno, pero tampoco lo que puedes llegar a pensar. Se refiere a madres e hijos y en qué momento se rompen lazos porque no le diste lo que pedía, no le conseguiste algo o se abrió una brecha generacional.

Pueden ser mil cosas, pero el caso que nos ocupa fue por no pagarle la carrera de Derecho a su hija menor, Imogen, y tras haberle costeado antes su carrera universitaria. No sabe con certeza cuándo se rompió el lazo, pero sí el detonante.

Pero quizá no fue eso, sino cuando sugirió que organizar dos bodas en dos continentes era excesivo; o quizá cuando opinó que el vestido de novia era demasiado revelador.

El resultado: Laura, madre de cinco hijos y 59 años, fue 'desinvitada' de la boda de su hija y bloqueada de su vida. No habla con ella desde hace casi dos años.

Forma parte de un grupo cada vez más numeroso: uno de cada cinco adultos mantiene hoy una relación inexistente o rota con alguno de sus padres, según estudios sociológicos en Estados Unidos y Europa.

"No es solo tristeza", dice Laura desde su casa en Estados Unidos, en declaraciones publicadas en el diario inglés Daily Mail. "Es como llevar un puñal clavado permanentemente en el pecho". A ese dolor se suma algo más incómodo de confesar: una rabia profunda. La rabia de sentir que lo diste todo y aun así te descartan.

De madre volcada a 'madre felpudo'

Esa mezcla de dolor e indignación la llevó a abrir una cuenta en TikTok con un nombre provocador: Doormat Mom ('Madre felpudo'). En uno de sus primeros vídeos lanzaba una pregunta directa: "¿Fuiste un buen padre que hizo lo mejor que pudo y aun así tu hijo decidió convertirse en un adulto ingrato?".

Es una de las situaciones más dolorosas que puede haber: que tus hijos te den la espalda, te abandonen, te dejen de hablar y te aparten de sus vidas, así que el éxito fue inmediato, una vía de "desahogo".

"Me escribieron personas que habían pensado en suicidarse. Se sentían completamente solas"

El vídeo explotó. Casi medio millón de visualizaciones y miles de mensajes de padres en la misma situación. Muchos, según cuenta, estaban al límite. "Me escribieron personas que habían pensado en suicidarse. Se sentían completamente solas".

Laura insiste en una idea que repite como un mantra: "No soy mala persona ni mala madre. Hice lo mejor que pude, como la mayoría". Y ahí está el choque generacional que atraviesa toda su historia: para ella, "ser suficientemente buena" debería bastar. Para muchos hijos adultos, ya no.

Una vida marcada por la pérdida

Laura no habla desde el privilegio de una vida fácil. Se casó joven, tuvo cuatro hijos y levantó dos empresas tecnológicas con su primer marido. Todo se vino abajo cuando a él le diagnosticaron un cáncer avanzado. Murió con 40 años. Ella tenía 35 y cuatro hijos pequeños.

"Fue devastador", recuerda. "Pero estuve ahí. No me perdí ni una función del colegio. Ni un evento". Años después se volvió a casar y tuvo un quinto hijo.

Con Imogen, la menor, la relación parecía normal. Distancia lógica cuando se fue de la universidad, llamadas frecuentes, contacto constante, incluso cuando decidió dejar su trabajo y viajar por el mundo. El primer gran choque llegó cuando Imogen quiso cambiar de rumbo otra vez y estudiar Derecho... con la tarjeta de su madre.

"Por primera vez dije que no", explica Laura. "Ya había pagado su educación. Sentí que tenía que responsabilizarse".

La boda que lo rompió todo

El deterioro fue rápido. Imogen anunció su boda en Australia y pidió una segunda celebración en Estados Unidos. Laura se negó a financiarla. Después vino el episodio del vestido de novia. Un comentario malinterpretado. Una acusación durísima: haber avergonzado a su hija por su cuerpo.

Laura lo niega rotundamente. "Jamás la llamé gorda. Jamás lo pensaría". Días después llegó la llamada definitiva: no estaba invitada a la boda. "Puedes trabajarlo con tu terapeuta", le dijo su hija antes de colgar. "En ese momento sentí que la había perdido", confiesa. "Fue incluso más duro que perder a mi marido".

Cuando el silencio se convierte en movimiento

Tras ser bloqueada en todas partes, Laura decidió dejar de callar. De ahí TikTok. De ahí un grupo de Facebook. Y finalmente un libro autopublicado el mismo fin de semana de la boda de su hija.

"Si tu hijo no te habla, la gente asume que hiciste algo horrible. Y a veces no es así"

Su mensaje conecta porque toca un tabú: el estigma del padre abandonado. "Si tu hijo no te habla, la gente asume que hiciste algo horrible. Y a veces no es así".

Laura no niega que haya padres abusivos ni relaciones que deban romperse. Pero cree que se ha ido al otro extremo. "Ahora basta con que alguien te incomode un poco para cortar lazos. Falta matiz".

¿Está cerrando la puerta a una reconciliación? Probablemente. Ella lo sabe. Y aun así sigue hablando. "Algunos padres borran todos sus límites por desesperación. Yo no. Amar no significa aceptar cualquier cosa".