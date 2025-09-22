Amplían la búsqueda del hombre que arrastró la riera en Barcelona tras hallar el cadáver de su hijo

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA) Tareas de búsqueda del hombre desaparecido ayer domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo EFE/Quique García

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan en un tramo que se ha extendido hasta los 17 kilómetros al hombre desaparecido ayer cuando la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) arrastró el coche en el que viajaba junto a su hijo, menor de edad, cuyo cadáver fue encontrado anoche.

Según han informado los Bomberos, un total de 104 efectivos y 43 vehículos participan en el dispositivo de búsqueda, que se lleva a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde se localizó el cadáver del hijo, de entre 10 y 11 años de edad.

Además, la búsqueda se ha extendido hoy a los 11 kilómetros restantes de la riera de Mediona, hasta llegar al río Anoia. El inspector de los Bomberos Albert Castellet, jefe del operativo, ha explicado a EFE que la búsqueda es complicada, porque hay zonas con mucha hierba y con barro arrastrado por la fuerza del agua. El cadáver del hijo fue localizado anoche por un vecino que paseaba por la zona y lo encontró en la superficie, según el inspector.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque ayer, debido al aguacero, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura, según han detallado a EFE Castellet y el alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catesús.

El alcalde ha explicado que cuando la Generalitat activó la alerta del plan de inundaciones en previsión de las lluvias también lanzaron avisos a la población a través de las redes sociales. Además, ha anunciado que están ultimando un decreto para declarar duelo oficial.

En el dispositivo de búsqueda participan, entre otros, los grupos subacuático y de drones -anoche con cámaras térmicas- y unidades caninas, a los que esta mañana se suma un helicóptero, además de una veintena de Mossos d'Esquadra, Policía Local y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, explicó anoche que los efectivos de rescate habían localizado el cuerpo del hijo del desaparecido, un niño de unos "11 o 12 años", y planteó que el padre también podría haber fallecido, si bien aún se le ha localizado.

Las fuertes lluvias que descargaron ayer domingo en la zona hicieron aumentar el caudal de la riera de forma súbita. Al parecer, el padre decidió cruzarla con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron y se vio sorprendido por la crecida repentina del río, según explicó la consellera.

Sobre las 18:30 horas, un testigo avisó a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas. Las precipitaciones caídas ayer en Cataluña dejaron en el entorno de la capital catalana más de cien litros por metro cuadrado.