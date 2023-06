Una enfermera cuenta su experiencia más vergonzosa: "El bichillo creció de tamaño"

La usuaria de TikTok Laura Palacios ha compartido con sus seguidores en la red social cuál ha sido su experiencia más vergonzosa en un centro hospitalario.

En el vídeo que publicó hace unos días, la protagonista detalla que "no era enfermera, porque estaba en mi último año de carrera". "El caso es que a mí me tocaba hacer un sondaje vesical a un chaval muy joven. Me tocó hacerlo a mí", ha señalado.

"Cuando entro en la habitación y le explico el procedimiento, el chaval está bastante nerviosa y cuando voy manos a la obra, cuando hay que hacer un sondaje vesical hay que manipular el 'bichillo' para echarle vetadine y todas estas cosas", ha explicado.

La usuaria de TikTok ha razonado que ella no sabía si fue una reacción de los nervios del chaval o qué, pero "el bichillo creció de tamaño". "Claro, yo en ese momento, si eso crece de tamaño no puedo hacer un sondaje vesical. El chaval estaba muy rojo", ha detallado.

Ante la situación, la protagonista decidió decirle al paciente que "no te preocupes, marcho cinco minutos, te dejo que te tranquilices y lo volvemos a intentar".

"Pasé yo más vergüenza que el pobre chico. Era algo que nunca me había pasado. Pero ahora tengo que decir que chapó, porque le dije que se relajara cinco minutos y cuando entré me dijo 'lo siento'. Esa fue un poco mi experiencia", ha relatado.