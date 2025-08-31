Enrique García, experto financiero: "Recomiendo fiscalmente hablando casarse en vez de ser pareja de hecho"
Las declaraciones conjuntas "no siempre interesan".
"¿Es más rentable estar casado o estar soltero? Lo digo por si alguien está a tiempo a día de hoy", cuestiona la presentadora del programaEspejo Público del canal de televisión Antena 3. En pleno directo, Enrique García, experto financiero en Taxdown, responde a esta pregunta con datos.
En el fragmento del programa televisivo, que ha dado la vuelta en redes sociales y ha alcanzado más de 11.000 Me Gusta, García asegura que "estar casado tiene ciertas ventajas". "Como sabemos, existe la declaración conjunta, pero también hay ciertas deducciones que sólo están destinadas a matrimonios, sucesiones o pensiones de viudedad", explica. Con respecto a esto último, afirma que "no vale ser pareja de hecho o estar soltero".
"Si tienes que recomendar algo fiscalmente a alguien, ¿es casarte mejor que formar una pareja de hecho, no?", pregunta de nuevo la presentadora, a lo que García le responde con un "sí, cásate". Sin embargo, recuerda que las declaraciones conjuntas "no siempre interesan".
De este modo, el experto explica que estas últimas, "normalmente", "están preparadas si uno de los dos no trabaja, o hay mucha diferencia entre el salario de uno y de otro". En cualquier caso, "para aquellos años en los que merezca la pena, sólo podremos aplicarla si estamos casados". "De amor financiero puede que sepa, pero del otro yo creo que no", bromea uno de los tertulianos que se encontraba en plató.
Muchos de los usuarios de la red social TikTok se han animado a comentar la publicación. "Rentable no sé, más saludable es estar soltero", bromea un internauta. "Es mejor comprar la primera vivienda en solitario, en una relación te puedes ver atado por las hipotecas, créditos y demás", asegura otro. Sólo en 2023, en España se celebraron más de 172.000 matrimonios, según datos del Instituto Nacional de Estadística.