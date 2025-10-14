Entuentran un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía (Málaga)

Agente de la Guardia Civil equipado con su chaleco reflectante, junto al coche patrulla en una carretera.

Este martes, alrededor de las 11:30 horas, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona en el pantano de Casasola, situado en el término municipal de Almogía (Málaga). El hallazgo fue realizado por un ciudadano extranjero, quien dio aviso inmediato a la Policía Local.

Según las primeras informaciones, el cadáver se encontraba dentro de un saco similar a los utilizados en obras, cerrado con cintas, lo que ha despertado sospechas sobre las circunstancias del fallecimiento. Fuentes consultadas por El Español indican que el estado del cuerpo sugiere que la muerte se habría producido hace menos de diez días.

Sobre las 15:00 horas, y tras confirmar la presencia del cadáver, las autoridades procedieron a su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizarán la autopsia para identificar a la víctima y determinar las causas exactas de la muerte.

La investigación ha sido asumida por la Guardia Civil, que en una primera evaluación ha detectado signos evidentes de violencia. No obstante, el caso se encuentra en una fase inicial, y será el avance de las pesquisas lo que permita esclarecer lo ocurrido. No se ha hecho ninguna detención por el momento.

Este nuevo episodio se suma a una serie de sucesos macabros que han sacudido recientemente la provincia, generando preocupación entre los vecinos y las autoridades locales. Por ejemplo, la Guardia Civil investiga también las circunstancias en las que fallecieron un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron encontrados el lunes por la tarde en el municipio malagueño de Coín.

Según los primeros indicios, se trataba de una pareja de entre 41 y 48 años que residía en condiciones muy precarias en una infravivienda situada en el paraje Arroyo de las Piedras, al norte de la localidad y cerca del límite con Casarabonela.

Fuentes cercanas al caso señalan que los fallecidos eran originarios de otro municipio y llevaban poco tiempo viviendo en ese lugar. Además, se ha informado que tenían una hija de aproximadamente cuatro años, aunque por el momento no se ha confirmado si la menor estaba presente en el momento del hallazgo.