Es la cerveza más pequeña del mundo: una sola gota en una botella del tamaño de un grano de arroz

Una artista especializada en hacer miniaturas ha realizado una cerveza en la sólo cabe una gota de esta bebida. Pero, lejos de ser de decoración, es real. De hecho, el encargo se lo hizo la empresa Carlsberg, que la ha lanzado como "la cerveza más pequeña del mundo, según ha publicado Göteborgs-Posten. La botella mide 12 milímetros de alto y contiene 0,005 centilitros de cerveza. Esta miniatura es exactamente igual que las botellas de cerveza de tamaño normal, con su tapón y su etiqueta.

Aparte de la curiosidad, la creación de esta cerveza se ha desarrollado como símbolo de consumo moderado y con la idea de fomentar la reflexión más que el consumo, según ha afirmado la empresa. Para lograr el éxito del producto en su conjunto, han participado en esta iniciativa varios expertos y partes interesadas con el fin de fabricar la pequeña botella de vidrio verde y luego poder llenarla con una gota de cerveza.

"No sabíamos muy bien cómo íbamos a hacerla, pero con precisión, paciencia e ingenio logramos que todo estuviera en su lugar", ha afirmado la artista miniaturista Åsa Strand en el comunicado de prensa lanzado por la compañía. Ella es la autora de todos los detalles de la nueva cerveza, incluida la tapa, pintura y etiqueta.

El contenido de esta peculiar cerveza se elabora especialmente en la cervecería experimental que tiene la compañía Carlberg en la ciudad sueca de Falkenberg con el instituto de investigación sueco para un crecimiento sostenible (RISE), que ha hecho posible el llenado de la botella.

La cerveza más pequeña del mundo contiene sólo una vigésima parte de un mililitro de cerveza sin alcohol y es tan pequeña que casi pasa desapercibida, afirma Casper Danielsson, gerente de comunicaciones de Carlsberg Suecia, en el comunicado de presentación de este producto. "Al verla, podrías creer que no es una botella y que las imágenes son generadas por IA", ha asegurado.