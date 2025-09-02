¿Una cerveza cada día después del trabajo? María Barrier lo tiene claro: "Eres alcohólico, tío"
Un debate que trae cola.
María Barrier (@baguette), Samantha Hudson (@badbixsamantha) e Inés Rodríguez (@inusu_al) han asistido al podcast Somos la gran minoría (@somoslagranminoria) para hablar sobre la relación que tienen ellas y la sociedad con el alcohol.
"¿Qué opináis del alcohol?", ha preguntado uno de los presentadores del programa, Enrique Cortés, a las invitadas. "Las dos somos de Coca-Cola Zero cuando salimos a tomar algo con nuestras amigas", ha asegurado Barrier.
"No, yo soy de agua con gas", le ha rectificado Samantha Hudson, dejando claro que ahora mismo no una consumidora de bebidas alcohólicas muy frecuente. Un matiz que Barrier ha recogido: "Ah, ella es de agua con gas y yo de cola zero".
"Ah, ¡como tú y yo!", ha bromeado María González, la otra presentadora del programa entre risas. "No, a ver, yo no bebo demasiado, ¿eh? Pero sí que me gusta tomarme... Salgo un día de fiesta y me pimplo tres gintonics tranquilamente y no me pasa nada. Al día siguiente tengo un poco de resaca y phin pum", se ha defendido el presentador.
"Además que no es lo mismo que yo beba, que yo ahora mismo estoy bastante tranquila con mi vida, que una persona que está 40 horas semanales se vaya después del trabajo al bar porque está hasta la polla", ha matizado Barrier.
Además, la influencer ha comparado la percepción del alcohol con la de otras drogas ilegales: "Me parece muy hipócrita la gente que critica otro tipo de drogas cuando el alcohol es la peor con diferencia, en plan en cuanto a adictos".
"O sea, todo el mundo es adicto al alcohol y la gente lo tiene súper normalizado. Es como: ¿cómo vas a estar cada día después del trabajo yéndote a tomar una cerveza tres, cuatro, con tus amigos? Eres alcohólico, tío", ha asegurado creadora de contenido.
"¿Y tú, Inés?", le han preguntado a la colaboradora de 'El Intermedio', Inés Rodríguez, a lo que ha contestado con mucha sinceridad: "Yo a la una ya no soporto a nadie y me quiero ir a mi casa. Sobria no aguanto a la gente borracha ni de coña, entonces yo en cuanto veo que me despejo un poco digo hasta luego y me voy a ver las Winx a mi casa".