Es el pueblo menos feliz de Cádiz y los motivos van encaminados hacia los servicios básicos

La provincia de Cádiz suele ser para muchos uno de los lugares más felices de toda España. Sus increíbles playas que quitan el aliento, sus sierras que invitan a desconectar, una gastronomía de primera y la chispa y calidez de sus habitantes son algunos factores que nos podrían hacer creer que en este lugar todo es luz y color. Pero no todo lo que reluce es oro: entre tanto encanto hay un pueblo que ocupa el puesto más bajo en el ranking de bienestar.

Así lo determina un reciente informe Spain Happy Index elaborado por Sonneil, una plataforma que puntúa de 0 a 100 el nivel de felicidad de cada municipio en España en función de diversos factores. Pese a que Cádiz es uno de los lugares con la puntuación más alta del país, con una media general de 80 puntos; Ubrique tiene la calificación más baja de la provincia en lo que a felicidad se refiere, en torno a los 70 puntos.

Este municipio de 16.000 habitantes se encuentra entre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y el de Los Alcornocales, y combina un rico patrimonio histórico y una industria local muy reconocida: la marroquinería y la transformación del cuero. Sin embargo, esa fortaleza económica local no ha sido suficiente para compensar, a ojos del índice, las limitaciones en servicios de primera necesidad.

¿Cuáles son los motivos?

El Spain Happy Index puntúa los municipios según la disponibilidad de servicios considerados esenciales, como los colegios, centros de salud y hospitales, así como depende también de la proximidad al aeropuerto, a las playas y demás opciones de ocio. Cuando esos servicios no existen en el propio municipio, se valora la distancia hasta el más cercano, penalizando así su puntuación global.

En el caso de Ubrique, el estudio apunta a un número reducido de centros educativos locales y a que los hospitales y recursos sanitarios de referencia están en otras localidades, los más próximos señalados en la evaluación son Villamartín y Jerez. Además, es en esta última localidad se encuentra el aeropuerto más cercano, a una hora de distancia. En cuanto a las playas, las más próximas son las de Valdelagrana y La Barrosa, ninguna a menos de una hora en coche.

Esa necesidad de desplazamiento para acceder a atención sanitaria de mayor nivel, aeropuerto o costa es uno de los factores que explica la diferencia con otros municipios costeros o con mayor dotación de servicios. Aunque el posicionamiento de Ubrique como “el menos feliz” de Cádiz llama la atención, conviene matizar que su puntuación de 71,32 sigue siendo relativamente alta si se compara con muchos otros municipios de España.