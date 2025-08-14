España, a merced de las llamas por sexto día: más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos, miles de desalojados y varios detenidos

España arde, por enésimo día. La pesadilla del fuego se extiende en el tiempo, ya en la sexta jornada ininterrumpida a nivel masivo, entre olas de calor y peligrosas rachas de viento con un balance cada vez más trágico. Los últimos cálculos oficiales elevan ya a 115.000 hectáreas las consumidas en medio país, con tres víctimas mortales, miles de desalojados sin fecha de retorno, varios detenidos por provocar intencionadamente fuegos e infinitos problemas de transportes. Solo el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) habría arrasado 31.500 hectáreas, uno de los peores de toda la serie histórica registrada en España, según las autoridades.

Los focos activos no dejan de aumentar, con especial preocupación en los iniciados en Ourense, Zamora y Jarilla (Cáceres), que siguen sin control. A estos se les suman los más recientes declarados en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga, con la única y relativa buena noticia de la mejoría en León, tras días críticos.

Las noticias de cortes, empeoramientos y nuevos focos coinciden con un momento crítico a nivel de desplazamiento de población, el comienzo de la 'Operación Salida' por el puente del 15 de agosto, comienzo de las vacaciones para millones de ciudadanos.

A última hora de la tarde, eran 14 las carreteras cortadas según datos de la DGT, mientras los trenes se quedaban sin servicio entre Galicia y Madrid debido a la ola de fuegos sin control. En las tareas de extinción ya participan los dos hidroaviones que solicitó a la Unión Europea, enviados por Francia.

Como cita Europa Press, Castilla y León es la comunidad más afectada. Sólo a media tarde de este jueves eran 18 los incendios activos, de los que ocho están catalogados con el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, dos en el índice 1 y el resto se encuentra en nivel 0. En esta comunidad han perdido la vida dos personas.

Por la mañana se conocía el segundo fallecido de esta ola de incendios en la zona, Jaime Aparicio, un voluntario de 37 años que resultó herido el pasado lunes en las labores de extinción del fuego de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), extendido a León y en el que ya perdió la vida su compañero voluntario Abel Ramos. Estas dos víctimas mortales se suman al fallecido en Tres Cantos (Madrid), Mircea Spiridon, cuando trataba de salvar a otras personas y los caballos de una hípica de un incendio ya perimetrado y a menos tras jornadas arrasando el entorno.

Galicia es otra de las regiones más afectadas por los incendios forestales. Allí han ardido más de 23.700 hectáreas, (más de ocho veces la superficie total gallega quemada en 2024) de las que 10.500 corresponden al fuego iniciado en el municipio de Chandrexa de Queixa (Ourense).

Son seis los incendios que permanecen activos, todos en Ourense, donde varios focos se han unificado. Toda la provincia se encuentra en situación 2 de emergencia y en ella trabajan medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Portugal.

Extremadura también ha solicitado la ayuda de la UME para las labores de extinción del incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 4.600 hectáreas, con un perímetro de 47 kilómetros.

Esta unidad también interviene en el fuego de Teresa de Cofrentes (Valencia) que ha arrasado 500 hectáreas, ya perimetrado. En total son 1.200 los efectivos de la UME desplegados en diez incendios forestales, a los que hay que sumar otros 2.200 en tareas de apoyo logístico y de mando a una labor para la que tienen desplegados 420 medios.