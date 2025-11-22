Este es el país que 'roba' a España el primer puesto con el rincón con más carteristas de toda Europa

Barcelona lleva años arrastrando una fama difícil de desmontar: para millones de viajeros es considerada la capital europea del carterismo. Sus Ramblas abarrotadas, el metro a rebosar en horas punta y la monumental Sagrada Familia han alimentado un relato que la sitúa en el centro del mapa del hurto al turista. Sin embargo, esa percepción internacional empieza a matizarse gracias a un nuevo estudio que ofrece datos reveladores.

Aunque Barcelona sigue siendo un punto crítico, ya no es España el epicentro continental del carterismo. Una investigación, realizada por la comparadora de seguros de viaje Quotezone, coloca a Italia como el país con mayor probabilidad de que los turistas sufran robos en sus principales puntos turísticos. Concretamente, sitúa a la Fontana di Trevi como el foco con más menciones de carteristas por millón de visitantes.

La clasificación, titulada ‘European Pickpocketing Index’, analiza las menciones de “carteristas” o “robado” en reseñas de viajeros sobre los cinco principales atractivos turísticos de cada país, y cruza ese dato con el número de visitantes. Según Quotezone, Italia alcanzó 478 menciones por cada millón de turistas británicos en sus puntos turísticos más populares, una cifra que supera a la de Francia (251) y a la de España (111) en el mismo indicador.

Toda distracción es peligrosa

Los viajeros han corroborado esas cifras con sus propias experiencias en portales de viaje como TripAdvisor: la página dedicada a la Fontana di Trevi acumula más de 100.000 reseñas y multitud de comentarios que alertan de la presencia de carteristas y estafadores en sus inmediaciones, especialmente cuando la afluencia se dispara en primavera y verano, tal y como recoge el medio británico Express.co.

Las zonas alrededor de monumentos icónicos, aeropuertos y estaciones, metros, vestíbulos de hoteles y calles masificadas vuelven a aparecer en los avisos. En Roma, además de la Fontana di Trevi, el Colosseum y el Panteón son señalados una y otra vez por viajeros que describen empujones, distracciones y pequeños grupos organizados que actúan en el gentío. En París ocurre algo similar, donde la Torre Eiffel acumula centenares de menciones sobre robos y timos en reseñas y búsquedas de usuarios.

Greg Wilson, fundador de Quotezone, subraya el patrón que detectaron: “Los robos pueden ocurrir en cualquier lugar, y los puntos turísticos más concurridos son idóneos para que los delincuentes actúen mientras los visitantes están distraídos”, advierte la compañía. La intención del informe, explican sus autores, es alertar sin alarmar: ofrecer información práctica para que los turistas extremen la precaución en lugares clave.