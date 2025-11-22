Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Este es el país que 'roba' a España el primer puesto con el rincón con más carteristas de toda Europa
Sociedad
Sociedad

Este es el país que 'roba' a España el primer puesto con el rincón con más carteristas de toda Europa

El lugar con más menciones de carteristas por millón de visitantes.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un carterista robando la cartera a una persona distraída
Un carterista robando la cartera a una persona distraída en la calle.Getty Images

Barcelona lleva años arrastrando una fama difícil de desmontar: para millones de viajeros es considerada la capital europea del carterismo. Sus Ramblas abarrotadas, el metro a rebosar en horas punta y la monumental Sagrada Familia han alimentado un relato que la sitúa en el centro del mapa del hurto al turista. Sin embargo, esa percepción internacional empieza a matizarse gracias a un nuevo estudio que ofrece datos reveladores.

Aunque Barcelona sigue siendo un punto crítico, ya no es España el epicentro continental del carterismo. Una investigación, realizada por la comparadora de seguros de viaje Quotezone, coloca a Italia como el país con mayor probabilidad de que los turistas sufran robos en sus principales puntos turísticos. Concretamente, sitúa a la Fontana di Trevi como el foco con más menciones de carteristas por millón de visitantes.

La clasificación, titulada ‘European Pickpocketing Index’, analiza las menciones de “carteristas” o “robado” en reseñas de viajeros sobre los cinco principales atractivos turísticos de cada país, y cruza ese dato con el número de visitantes. Según Quotezone, Italia alcanzó 478 menciones por cada millón de turistas británicos en sus puntos turísticos más populares, una cifra que supera a la de Francia (251) y a la de España (111) en el mismo indicador.

Toda distracción es peligrosa

Los viajeros han corroborado esas cifras con sus propias experiencias en portales de viaje como TripAdvisor: la página dedicada a la Fontana di Trevi acumula más de 100.000 reseñas y multitud de comentarios que alertan de la presencia de carteristas y estafadores en sus inmediaciones, especialmente cuando la afluencia se dispara en primavera y verano, tal y como recoge el medio británico Express.co.

Las zonas alrededor de monumentos icónicos, aeropuertos y estaciones, metros, vestíbulos de hoteles y calles masificadas vuelven a aparecer en los avisos. En Roma, además de la Fontana di Trevi, el Colosseum y el Panteón son señalados una y otra vez por viajeros que describen empujones, distracciones y pequeños grupos organizados que actúan en el gentío. En París ocurre algo similar, donde la Torre Eiffel acumula centenares de menciones sobre robos y timos en reseñas y búsquedas de usuarios.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Greg Wilson, fundador de Quotezone, subraya el patrón que detectaron: “Los robos pueden ocurrir en cualquier lugar, y los puntos turísticos más concurridos son idóneos para que los delincuentes actúen mientras los visitantes están distraídos”, advierte la compañía. La intención del informe, explican sus autores, es alertar sin alarmar: ofrecer información práctica para que los turistas extremen la precaución en lugares clave.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 