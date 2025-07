Un docente señala lo que está pasando en España con los maestros de Educación Infantil: "Hay que invertir más"

El popular profesor y creador digital Alejandro Mesa, conocido en redes como @buenosdiasporcierto, ha publicado un vídeo sobre una reflexión tras años de experiencia en el sector docente, en la que destaca, sin dudas, cuál es la etapa más difícil.

"He trabajado en Primaria, con adultos en Japón, con refugiados y con niños en riesgo de exclusión social. Todos han tenido su dificultad y su trabajo", ha aclarado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones. Sin embargo, en Irlanda, donde trabaja actualmente con niños de dos años, ha sido, para él, la etapa más difícil y, a su vez, la más importante.

"Niños que venían llorando, que no querían entrar, que no sabían hablar, que no sabían caminar, relacionarse... Son niños que con cariño, amor, empatía, trabajo y educación, ves cómo empiezan a hablar y relacionarse, tú haces y ellos lo copian, lo imitan", ha defendido.

Sin embargo, ha matizado que explicado puede parecer fácil, pero no lo es tanto, destacando el papel tanto del profesorado como de la familia. Al final, ha criticado que, a pesar de ser la etapa más importante, el cobro económico sigue siendo muy bajo en España

"En Irlanda cobro una media de 2.500-3.000 euros al mes, pero en España, si llega a la mitad, ya puedes dar gracias de cobrar 1.200 o 1.500 euros para trabajar con 15-20 niños tú solo. Aquí estoy con un máximo de seis niños", ha razonado.

"Imaginaos tener el triple de niños y cobrando la mitad, es una locura, si realmente queremos un cambio en las personas, en la educación, en la sociedad y que haga un progreso, necesitamos invertir mucho más en educación y valorar más esta etapa", ha concluido, no sin antes dar la enhorabuena a aquellos que son maestros o maestras de la etapa de Infantil.