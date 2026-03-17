Una empresa de IA paga 64 euros la hora a actores para improvisar escenas: "Lo usarán para entrenar modelos que generen vídeos con IA en lugar de contratar a personas"

Handshake AI paga por usar tus dotes interpretativas y de improvisación para entrenar a la IA.

¿Hay algo que no amenace la inteligencia artificial (IA)? Parece que no, al menos para los más pesimistas. La última, el mundo actoral, con actores como Antonio Banderas, donde lo tiene meridianamente claro: centrarse en el teatro. Pero lo más curioso es que los propios amenazados por ser reemplazados por IA están "alimentando" y enseñando hoy para que desaparezcan mañana del mundo laboral.

Así que si eres actor, podrías estar participando —sin saberlo del todo— en el desarrollo de la tecnología que podría, al menos, competir contigo en el futuro. Una oferta laboral de la empresa Handshake AI propone pagar hasta 74 dólares la hora (unos 64 euros) a intérpretes para improvisar escenas. ¿El objetivo? Generar material que sirva para entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de crear vídeos realistas sin necesidad de actores humanos.

La oferta, publicada recientemente, describe un trabajo remoto, flexible y compatible con audiciones o ensayos. Pero detrás de esa aparente oportunidad hay un debate creciente en la industria creativa: ¿están los propios artistas ayudando a construir la tecnología que podría reemplazarlos?

El trabajo de actuar para entrenar a la IA: tirando piedras contra su tejado



Handshake AI busca perfiles con habilidades interpretativas, especialmente en improvisación. El encargo consiste en grabarse respondiendo a un “prompt” o situación planteada, interactuando con otros actores.

La propia empresa lo vende como una experiencia creativa: "Improvisarás escenas, explorarás personajes y responderás de forma natural en el momento, con mucha libertad creativa", señala la oferta.

Los requisitos son relativamente accesibles:

Trabajo a tiempo parcial .

. Modalidad remota .

. Se pide al menos una licenciatura .

. No se exige experiencia técnica en IA.

El detalle clave es que no se especifica claramente cómo se utilizarán esas grabaciones, más allá de mencionar que el proyecto es para "una de las principales empresas de inteligencia artificial".

La sospecha: entrenar modelos que sustituyan actores



El silencio sobre el uso final del material ha generado debate. En foros como Reddit, algunos usuarios apuntan directamente al posible propósito: "Claramente, es un intento de entrenar modelos de IA para crear vídeos generados automáticamente".

No es una hipótesis aislada. En los últimos meses, grandes tecnológicas han avanzado en modelos capaces de generar vídeo realista a partir de texto. Para ello, necesitan grandes volúmenes de datos: expresiones humanas, gestos, diálogos, improvisación. Y ahí entran estos trabajos.

Un mercado en expansión… y sin protección laboral



El caso de Handshale no es único. El empleo en entrenamiento de IA está creciendo con rapidez y tiene varias características comunes: no requiere formación técnica avanzada, se ofrece como trabajo flexible o secundario, y suele ser bajo modelo de autónomo o freelance.

Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a beneficios habituales como sanidad, cotización o planes de pensiones. Empresas como Uber ya han entrado en este sector, reclutando perfiles con estudios superiores pero sin experiencia tecnológica para tareas similares.

Según distintas informaciones del sector, estas tareas pueden incluir desde describir recuerdos personales hasta evaluar respuestas de IA o generar contenido emocionalmente creíble.

Creatividad humana vs. automatización

El fondo del debate no es solo laboral, sino estructural. La IA necesita aprender de humanos para imitar comportamientos humanos.

En el caso de actores, eso incluye expresión facial, ritmo de diálogo e improvisación. Cuanto más realista sea el material, más avanzados serán los modelos.

Algunos analistas creen que esto podría generar un efecto paradójico: si la IA automatiza ciertos contenidos (como vídeos comerciales o escenas simples), podría aumentar el valor de lo "auténtico", como el teatro en vivo o la comedia improvisada. Pero eso no elimina el riesgo para muchos profesionales intermedios del sector audiovisual.

Una industria en transición



Handshake AI nació hace más de una década como red profesional para estudiantes y recién graduados. Su giro hacia la inteligencia artificial refleja una tendencia clara: empresas de distintos sectores están entrando en la carrera por entrenar modelos.

El problema es que la regulación y la transparencia no avanzan al mismo ritmo. Hoy, un actor puede aceptar un trabajo creativo bien pagado sin saber exactamente si su interpretación acabará formando parte de una base de datos que permita generar actores digitales en el futuro.