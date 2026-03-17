Teyana Taylor responde a las críticas por su actitud en los Oscar, se defiende del incidente ocurrido y obtiene el respaldo de la Academia

Como Teyana Taylor no hay dos. Esto es algo de lo que se puede dar cuenta cualquiera que haya visto la gala de los Oscar 2026 y cómo se convirtió en la verdadera protagonista gracias a su comportamiento.

Para algunos fue una reina, mientras que otros criticaron su actitud por ejemplo cuando agarró al director de Una batalla tras otra de camino al escenario para ir a recoger el Oscar a Mejor Película. También hubo quien no vio bien su reacción cuando perdió el galardón a Mejor Actriz de Reparto, que fue obtenido por Amy Madigan. La artista lo celebró como si lo hubiera ganado ella.

Teyana Taylor, muy emocionada en los premios Oscar 2026 Penske Media via Getty Images

Y como Teyana es mucha Teyana, al ver las críticas en la red social X, no dudó en responder con este mensaje: "El mundo alberga tanta miseria que los corazones afligidos olvidan el rostro de la felicidad. Se acostumbran a ser malos perdedores, así que cuando ven verdadera deportividad, ¡se inquietan! Como agua bendita que toca a un demonio".

"Porque aplaudir la victoria de otro requiere algo que muchos nunca aprendieron: cómo ganar con gracia y alegría pura, y cómo perder con gracia, la frente en alto y dignidad", finalizó la actriz, que deja claro que no se arrepiente de lo que hizo y que de hecho su actitud es un ejemplo de deportividad.

Pero hubo más. Porque aunque Teyana vivió una noche llena de felicidad y alegría, se produjo un incidente que ensombreció el momento y dejó un regusto tan agridulce como es la vida.

Unas horas después de la gala apareció un vídeo en el que se veía a la actriz muy enfadada discutiendo con un miembro del personal de seguridad de la gala de los Oscar. "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer. Eres muy grosero".

"Todo el mundo se lo está pasando bien. Pero si me empujas, la cosa cambia. No me toques, no me empujes", añadió Teyana Taylor, muy molesta por lo que acababa de ocurrir.

El equipo de 'Una batalla tras otra' celebrando el Oscar a Mejor película Robert Gauthier/Getty Images

Se ha sabido posteriormente a través de Variety que el incidente tuvo lugar después de que se anunciara que Una batalla tras otra había obtenido el Oscar a Mejor Película. Los directivos de Warner Pam Abdy y Mike DeLuca querían subir para posar en la foto de grupo, pero tenían problemas para subir al escenario, por lo que Taylor bajó a buscarles. Sin embargo, al tratar de subir, el guardia de seguridad les impidió el paso.

La fuente citada por el medio asegura que el miembro de seguridad la había visto bajar. Además, este hombre habría espetado a la actriz que le debía una disculpa, lo que enfadó todavía más a Teyana.

Teyana Taylor colocándose el vestido en la alfombra roja de los Oscar 2026 GTRES | David Fisher/Shutterstock

La intérprete habló posteriormente con TMZ y rebajó el tono, aunque evidenció que le había molestado lo que le había hecho pasar ese individuo: "El personal de seguridad estaba haciendo un gran trabajo. Siempre hay algún incidente, pero estoy perfectamente bien. Estoy contenta. No hay nada de qué preocuparse. Lo primero que hace la gente es, sin duda, sacar conclusiones precipitadas. Pero, al fin y al cabo, no tolero la falta de respeto, sobre todo cuando es injustificada e injustificada".

Todos con Teyana Taylor

Y para que todo el mundo le da la razón, porque la empresa encargada de la seguridad en los Oscar, Security Industry Specialists, Inc. señaló: "Hubo una breve interacción entre la Sra. Taylor y un miembro de nuestro equipo de seguridad durante el espectáculo de anoche".

"Nuestro personal de seguridad estaba trabajando para controlar una zona concurrida y garantizar la seguridad de todos los asistentes. Durante esa interacción, hubo un contacto accidental y lamentamos que la situación se agravara. Este no es el nivel de profesionalidad que esperamos de nuestro equipo, y hemos abordado el asunto internamente para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir", finalizó la empresa de seguridad.

Teyana Taylor en la gala de los Oscar 2026. Gilbert Flores

Por su parte, la Academia de Hollywood también está de lado de Teyana, y así lo hizo saber en un comunicado: “Nos entristeció profundamente enterarnos de la experiencia que vivió Teyana Taylor al final de la ceremonia de los Oscar”

"Hemos trabajado con Teyana durante los últimos meses en la temporada de premios, y siempre ha sido excepcional: comprensiva, amable y muy comprometida. Si bien el incidente ocurrió con nuestra empresa de seguridad externa, la experiencia de cada invitado es nuestra responsabilidad. Les hemos dejado claro que este comportamiento es inaceptable. Queremos agradecer a Teyana su admirable entereza y estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que esto no vuelva a suceder”, finalizó la academia. Sus palabras fueron agradecidas por Teyana Taylor, que sabe que tenía razón y se siente satisfecha por el reconocimiento.