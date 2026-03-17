Un politólogo ve los resultados de Castilla y León y explica la principal diferencia con el resto de Europa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

El politólogo Lluís Orriols ha estado este martes en Al rojo vivo para analizar los resultados de Castilla y León, donde el PP ha vuelto a ganar, aunque necesitará a Vox para formar gobierno.

Durante una de sus intervenciones, ha explicado un fenómeno curioso que se da en la comunidad autónoma gobernada por Alfonso Fernández Mañueco, quien previsiblemente repetirá como presidente.

El politólogo asegura que Vox está ahora en una situación "complicada". "¿A Vox realmente le interesa hablar de bloques ideológicos? ¿Un partido de derecha radical, populista, que intenta jugar a esa competición clásica tripolar, donde no solo hay izquierda y derecha, sino también hay otro partido que es la derecha radical que quiere arrebatar el voto obrero, el voto tradicional de la izquierda?", se ha preguntado Orriols.

"El cordón sanitario es para el PSOE"

Dicho esto, el catalán cree que en Castilla y León se da una circunstancia especialmente anómala en relación al resto de Europa: "El único elemento excepcional es que Vox es un partido de derecha radical, que en muchos otros países hay cordones sanitarios, pero ya hemos visto que en Castilla y León, el cordón sanitario es para el PSOE y no para Vox".

Por otro lado, Orriols ha señalado cuál sería el problema al que se enfrentaría Vox si entrara a gobernar. "Es algo que muchos votantes de hoy le piden, es cómo queda gripado ese proyecto de ganar el voto que empezamos a ver de forma incipiente desde hace un par de meses, de arañar el voto de la izquierda", ha explicado en laSexta.

De esta forma, para el politólogo, "si entra a aliarse con PP, ese proyecto se desdibuja un poco". Una opinión que coincide plenamente con la de Miguel Ángel Revilla, quien intervino este lunes en Malas Lenguas, donde aseguró que Vox tiene miedo a estar en el foco mediático.

En el programa de TVE, el ex presidente de Cantabria dijo que Vox "está acaparando el voto protesta", y que si ahora se ve obligado a formar parte de los gobiernos de tres comunidades, "la cosa cambia porque hay que mojarse".