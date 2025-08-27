Estos serán los nuevos horarios de Mercadona a partir del 1 de septiembre

Con el mes de agosto ya a punto de finalizar, para muchos es hora de deshacer maletas, regresar de la playa y volver a la rutina. La cadena de supermercados española, Mercadona, también pone fin a la temporada de verano con cambios en los horarios de sus establecimientos, retomando así su calendario habitual en toda España a partir del próximo 1 de septiembre.

Entre junio y agosto, Mercadona amplió sus horarios en las zonas costeras españolas, donde presenta un mayor número de clientes durante estos meses estivales. La cadena de supermercados en la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Cataluña y Andalucía ha permanecido con las puertas abiertas durante este periodo hasta las 22:00 horas de lunes a sábado, si bien los domingos en 300 tiendas se ha colgado el cartel de abierto de 9:00 a 15:00, siempre respetando el descanso de sus empleados.

Esta tónica llegará a su fin el próximo lunes 1 de septiembre, en el que Mercadona finalizará su horario de verano con el cierre habitual a las 21:30 horas de lunes a sábado. Por su parte, tal y como reza la política de empresa, los domingos, todos los establecimientos de la cadena de Juan Roig del país permanecerán cerrados. No obstante, la cadena recuerda que, en función de las necesidades específicas y los festivos de cada localidad, cada supermercado puede modificar sus horarios.

Para tener la seguridad de que las puertas del establecimiento de Mercadona al que acudan estén abiertas, se insta a los clientes a consultar los horarios de cada supermercado tanto en la web como en la app.