Visita un piso de 40 metros cuadrados para comprar y su madre, arquitecta, le para los pies por lo que descubre: el argumento que le dan dice mucho de lo que pasa en España

El biotecnólogo, farmacéutico y creador de contenido, Fran Cuéllar, ha arrasado en redes sociales por lo que le ha pasado al visitar un piso en España como posible opción para comprarlo, pero con un giro dramático de los acontecimientos de por medio y con un mensaje final que empieza a ser la norma.

"Ya no es solo que los jóvenes lo tengamos difícil, es que encima nos timan", ha comenzado pronunciando en el vídeo, que ha acumulado más de 50.000 visitas y 1.600 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Hace unos pocos días tuvo su primera visita a un piso y, aunque todavía queda tiempo para que finalmente se compre uno, ya ha empezado a mirar alguno y ha, como describe él, empezado a meterse "en el mundillo de los pisos".

Después de buscar y buscar y analizar muchas viviendas, encontró un piso en Idealista, en el que le cuadraban tanto los metros cuadrados como el precio, "más o menos". Fue acompañada de su madre, que es arquitecta: "Porque yo sin mi madre todavía no sé ir ni al médico".

Algo no le cuadra a su madre arquitecta

Su madre le acompañó especialmente porque es decoradora y arquitecta. De esta forma, podía tomar medidas y saber si es viable hacer alguna reforma, o como ha dicho él, "dejarlo un poco más mono".

Al llegar, le sorprendió la actitud del que era el propietario: "Es como si nos estuviese haciendo un favor enseñándonos (el piso)". Al salir, su madre hizo un "croquis" del pis en el que no cuadraban nada los metros cuadrados anunciados en el portal web inmobiliario.

"En Idealista estaba puesto como 40 metros cuadrados, yo obviamente todavía no tenía ubicación espacial, entonces yo no sabía si era pequeño yo estaba desubicadísimo", ha añadido.

Al final, resulta que en realidad eran 24,84 metros cuadrados de piso: "¿Perdón? Cuando se lo digo al tío en un audio que no son ni 25 metros cuadrados de piso, que no sé de donde ha sacado el resto y que hubiese agradecido transparencia".

La respuesta del dueño

El hombre que vendía el piso respondió que eran los metros cuadrados construidos, en el que contaban un trastero que estaba en el piso -2, un garaje "a cinco calles" y "el rellano".

"Es de vergüenza, de vergüenza, me dio una bajona que dije: madre mía, lo que me espera. Obviamente, acceder a la vivienda es imposible, pero vamos, con este tipo de cosas más", ha concluido.