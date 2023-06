Va a la EvAU, se olvida de echar el freno de mano y su coche termina chocando contra un muro

Los nervios acompañan siempre a todos los estudiantes de segundo de bachillerato durante las pruebas de acceso a la universidad. Pero, pese a todo, hay que saber hacerlos frente para poder obtener buenos resultados y, sobre todo, para no tener que lamentar daños materiales.

Un estudiante de biología que estaba por el Campus de Espinardo, perteneciente a la Universidad de Murcia, fue el primero que se encontró con una dantesca escena: un coche sin freno de mano que terminó como todo el mundo se puede imaginar. Y aprovechó para hacer una fotografía y subirla a sus redes sociales.

En la imagen se puede ver cómo el vehículo había ido descendiendo por el aparcamiento hasta chocarse contra un muro. Además de la fotografía, @Pacolectivizar hace una serie de recomendaciones para los estudiantes que se enfrentan estos días a la selectividad: no olvidarse del DNI, no olvidarse del lápiz, el boli y la calculadora, y, sobre todo, no olvidarse de echar el freno de mano del vehículo.

MIS RECOMENDACIONES PARA LOS QUE HACEN HOY LA EBAU:

-No olvidarse el DNI.

-No olvidarse lápiz, boli y calculadora.

-No olvidarse de echar el freno de mano . pic.twitter.com/0Sskjz5vqw — Paco✯ (@Pacolectivizar) June 5, 2023

Las reacciones no han tardado en llegar. Y, a estas horas, el tweet cuenta ya con más de 2.300 'me gustas'. La mayoría de las respuestas son de incredulidad e ironía. "Espero que al menos le vayan bien los exámenes", ha contestado un usuario.