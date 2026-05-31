Kalu Putik, el adolescente etíope de 15 años que está revolucionando el mundo de la moda en redes sociales: "Este chico es de otro planeta"

El mundo de la moda ha encontrado a una nueva estrella. Se llama Kalu Putik, tiene solo 15 años y está conquistando las redes sociales como Instagram o TikTok gracias a sus diseños creados con materiales reciclados que muchos ya comparan con auténticos looks de pasarela. Bolsas de plástico, neumáticos usados, cartón, zapatos desgastados o cables son la base de sus creaciones que han dejado sin palabras a millones de personas.

"Este chico es de otro planeta", "¿Esto es IA? "comentan miles de usuarios sorprendidos al ver sus vídeos. Y no es para menos. Desde su casa en Mekele, Etiopía, Kalu transforma objetos que normalmente acabarían en la basura en estilismos futuristas y espectaculares, elaborados completamente a mano y sin maquinaria sofisticada.

Lo que más sorprende del fenómeno Kalu Putik es que detrás de cada diseño no hay grandes marcas, talleres profesionales ni presupuestos millonarios. Con neumáticos construye estructuras, con bolsas de plástico crea vestidos y con cartones o chapas consigue acabados espectaculares.

Millones de seguidores en tiempo récord

El crecimiento del joven en redes sociales ha sido meteórico. Consiguió sus primeros dos millones de seguidores en apenas 24 horas y actualmente acumula cerca de seis millones de seguidores en Instagram pese a tener poco más de una veintena de publicaciones.

En TikTok también arrasa con dos millones de seguidores. Sus vídeos, centrados en transformaciones de vestuario, suman millones de visualizaciones y más de 17 millones de "me gusta" en toda su cuenta.

Una inspiración para muchos

Parte de su éxito radica en que sus contenidos no necesitan traducción. Kalu apenas habla en sus publicaciones, de hecho ni responde a comentarios y apenas pone pie de fotos en sus publicaciones. Simplemente deja que sea la moda quien hable por él.

El trabajo de Kalu Putik es una inspiración para miles de jóvenes creativos alrededor del mundo. Su éxito demuestra que las redes sociales pueden abrir oportunidades antes reservadas a las grandes industrias y que el talento puede surgir desde cualquier rincón del planeta.