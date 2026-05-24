Laura, enfermera española en Noruega: "No es el dinero, es la estabilidad y el reconocimiento"

Emigrar no es una decisión que se tome a la ligera. Por lo general, cuando decidimos hacer las maletas y dejar nuestro país, uno de los factores que más pesa en la balanza es el económico: buscamos un sueldo digno que nos permita, por fin, acceder a una buena calidad de vida y emanciparnos en condiciones.

Sin embargo, a veces nos obsesionamos tanto con las cifras brutas y el coste de las cosas que perdemos la perspectiva real. Para arrojar luz sobre cómo es trabajar en la sanidad nórdica, Laura, una enfermera española afincada en Noruega, ha utilizado su cuenta de TikTok (@lauraenelvalhalla) para desmentir uno de los grandes mitos sobre su país de acogida: la altísima carga fiscal.

La trampa de "los impuestos y la vida carísima"

En su vídeo, la sanitaria reconoce que existe una idea muy equivocada y extendida sobre el sistema noruego. “Siempre que se habla de sueldos o calidad de vida en Noruega, sale el típico comentario de ‘Ya, pero es que Noruega te quita muchos impuestos’, ‘Ya, pero la vida es carísima’”, declara.

Para Laura, este tipo de afirmaciones son verdades a medias que distorsionan por completo la realidad del país. “Sí es cierto, pero esto es una verdad incompleta. Ya después de impuestos, el salario de una enfermera con cero experiencia puede quedar entre 3.500 y 4.000 euros al mes”, detalla.

La profesional de la salud no niega que hacer la compra o pagar un alquiler en el país nórdico sea costoso, pero aporta el matiz clave que marca la diferencia para la clase trabajadora. “Y sí, por supuesto, la vida es bastante más cara, pero es que está bastante más alineada con los salarios”, apunta.

Es en este punto donde lanza una reflexión sobre la situación que viven los sanitarios (y la gran mayoría de trabajadores) en nuestro país. “Mientras que el problema de otros muchos países, como por ejemplo España, es que todo sube menos los sueldos y menos aún las condiciones laborales”, complementa.

Para terminar, la enfermera es tajante y recuerda que el bienestar no se mide exclusivamente mirando la cuenta bancaria a final de mes. “A pesar del dinero, de los gastos que hay y de los impuestos que pagas, tu calidad y estabilidad de vida te permiten llevar una economía estable. No es el dinero, es la estabilidad y el reconocimiento”, concluye.

Aplauso unánime en redes

La publicación de Laura cuenta actualmente con un poco más de 6.000 visualizaciones y los usuarios no han tardado en pronunciarse al respecto. La gran mayoría de ellos están de acuerdo con la postura de la sanitaria.

“Mejor explicado, imposible. Yo prefiero pagar más impuestos si luego voy a tener calidad de vida, se va a valorar mi tiempo y mi trabajo, etc. Ojalá algún día mi pareja y yo nos podamos ir vivir a Noruega”, comenta una de ellas. “Totalmente, la gente habla sin saber muchas veces”, expone otra.