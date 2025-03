Aluvión de críticas a la familia de 5 por la situación de los cuartos de los niños en su casa de 64 metros

Nanna Liljekvist, influencer y madre de tres hijos, vive junto a su familia en un apartamento de 64 metros cuadrados y según cuenta ha enfrentado en más de una ocasión algunas críticas debido al pequeño tamaño de su vivienda, incluso cuando solo tenía un único hijo. "No es posible vivir en un apartamento tan pequeño con un niño", recuerda que le dijeron.

La mujer cuenta que a menudo suelen relacionar tener hijos con disponer de un espacio más grande y ganar más dinero. Sin embargo, no tiene por qué ser así, pues según afirma, le obliga a ser más creativa a la hora de redistribuir el espacio. Un ejemplo de ello es la cocina, que ha unido junto con el salón para ahorrar algunos metros cuadrados.

Algunas de las ventajas que relata es que tarda menos en limpiar o que ahorra dinero en el alquiler, que más tarde puede utilizar para actividades lúdicas o de ocio. "En este momento estamos optando por priorizar nuestro dinero para poder tener mucho tiempo juntos y poder permitirnos muchas buenas experiencias y viajes, que significan mucho para nosotros", subraya Nanna Liljekvist.

Sin embargo, debido a su trabajo como influencer, la mujer recibía bastantes críticas, lo que le causaba ansiedad. "Me molestaba mucho que la gente tuviera opiniones tan firmes sobre nuestra situación habitacional. Especialmente cuando se trata de nuestros hijos", subraya Liljekvist. "A veces me da un poco de vergüenza que mis hijos inviten a sus amigos a casa, por ejemplo. Porque siento que no tengo las mismas cosas que darles a mis hijos como lo tienen los demás", añade.

Otros aspectos positivos que la madre recuerda es que sus hijos aprenden valores como la paciencia, al tener que esperar y hacer turno para entrar en el baño, así como empatía y consideración, por compartir habitación con sus hermanos.