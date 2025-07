FIB 2025: cartel, horario y cómo llegar al Festival Internacional de Benicasim

El verano en la Comunidad Valenciana no sería lo mismo sin el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), una cita que desde hace décadas marca el calendario de miles de amantes de la música. En su edición de 2025, el FIB vuelve a apostar por una combinación de artistas internacionales consagrados, talentos emergentes y una experiencia festivalera que va más allá de los conciertos: playa, gastronomía, cultura y una atmósfera única.

Este año, el festival se celebrará del jueves 17 al sábado 19 de julio en el Recinto de Festivales de Benicàssim, un espacio perfectamente acondicionado para acoger a decenas de miles de asistentes. Situado a las afueras del núcleo urbano y a escasos minutos del mar, el recinto ofrece una localización estratégica que permite disfrutar tanto de la música como del entorno natural y turístico de la zona.

Cómo llegar al FIB 2025

Benicàssim está bien conectado por diferentes medios de transporte. Para quienes opten por el tren, la estación de la localidad cuenta con servicios de Media Distancia y Cercanías que enlazan con ciudades como Valencia, Castellón o Barcelona. Desde la estación, se puede llegar al recinto caminando o en autobuses lanzadera habilitados por la organización.

También se puede acceder en coche, con señalización clara desde la autopista AP-7 y la carretera nacional N-340. El festival ha dispuesto zonas de aparcamiento cercanas al recinto, aunque se recomienda llegar con antelación para evitar aglomeraciones. Además, habrá autobuses oficiales desde Castellón, Oropesa y Valencia, así como un servicio interno con paradas en distintos puntos de Benicàssim.

Horarios y estructura del festival

El FIB 2025 contará con cinco escenarios distribuidos por todo el recinto, donde la música comenzará cada día a las 19:00 y se prolongará hasta las 5:00 de la madrugada. Esta programación nocturna permite a los asistentes disfrutar de la playa y otras actividades durante el día, y sumergirse en la música al caer el sol.

Los horarios detallados de cada actuación han sido publicados en las redes sociales oficiales del festival, permitiendo a los asistentes planificar su experiencia con antelación. La organización ha apostado por una distribución equilibrada de géneros y estilos, con propuestas que van desde el indie rock hasta la electrónica, pasando por el pop alternativo y la música urbana.

Cartel del FIB 2025

El cartel de esta edición destaca por su diversidad y calidad. Entre los cabezas de cartel figuran The Black Keys, Thirty Seconds to Mars y Foster the People, tres bandas internacionales que garantizan espectáculos de alto nivel. A ellos se suman artistas como Residente, Bloc Party, Olly Alexander, Love of Lesbian, Viva Suecia, Tom Meighan y Shinova, entre muchos otros .

También habrá espacio para propuestas más alternativas y emergentes, como Ginebras, Samantha Hudson, Judeline, Shego, Chica Sobresalto, La Élite, Ojete Calor, Ca7riel & Paco Amoroso, La Casa Azul, Soft Play y Kakkmaddafakka. Esta variedad convierte al FIB en un punto de encuentro para públicos diversos, desde los más nostálgicos hasta los más vanguardistas.

El festival mantiene su apuesta por una política de precios accesibles. Los abonos de tres días están disponibles desde 57,50 euros (gastos incluidos), mientras que las entradas de día cuestan 44,99 euros. Esta estrategia low-cost, implementada en los últimos años, ha permitido mantener la esencia del FIB sin renunciar a una programación de calidad