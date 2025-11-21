Fleur, 26 años, vive en un cobertizo de ovejas restaurado por sus padres: "Tengo mi privacidad y puedo ahorrar"

Fleur (nombre ficticio), de 26 años, se vio obligada a mudarse a un antiguo establo de ovejas reconvertido en vivienda debido a la precariedad y la dificultad de encontrar un hogar asequible. La joven, residente de Lopik, tomó esta decisión después de llevar cinco años estudiando y viviendo de alquiler. Y, aunque la normativa de Países Bajos lo prohíbe, ella asegura que no se arrepiente, pues lo ve algo necesario.

"Si alquilo, perderé dos tercios de mi sueldo", afirma Fleur. "Entonces no podré ahorrar para comprar una casa en el futuro. Si es que encuentro alguna. Las casas nuevas más baratas cuestan 400.000 euros en obra gris", agrega al medio local AD.

La situación de Fleur no es única ni excepcional, algo de lo que son conscientes los propios políticos de allí. "Mi hija vivió durante tres años en una antigua pocilga reconvertida", señala Sandra Stigter, concejala del Partido Laborista en Lopik. "El municipio debería apoyar a los particulares en lugar de desalentar su actividad", agrega. "Hay residentes que no tienen adónde ir. El municipio debería apoyar a los particulares en lugar de desalentarlos", dice la política entre lágrimas.

Cabe destacar que desde el 1 de enero de 2022, Países Bajos permite a los ayuntamientos de su país vetar la compra de vivienda para destinarlos al alquiler (algo que se conoce como opkoopbescherming) en zonas donde se sufre con mayor presión el problema de la escasez de la vivienda, que ha afectado a personas como Fleur.