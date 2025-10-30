Por qué Países Bajos tiene que esperar al martes para elegir su candidato

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El país celebró las elecciones legislativas el pasado miércoles. Sin embargo, debido a un empate técnico entre el partido de centroizquierda D66 y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV), deberá aplazar hasta el martes la elección de un candidato que se encargue de buscar gobierno.

Imagen de archivo de un grupo de electores durante las elecciones legislativas de Países Bajos.Europa Press

Empate histórico. Países Bajos tendrá que esperar hasta el próximo martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno tras el empate técnico registrado entre el partido de centroizquierda D66 y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) en las elecciones legislativas del pasado miércoles.

La medida ha sido tomada tras la victoria (bastante ajustada) de Rob Jetten, del D66, quien podría ser el responsable de poner en marcha dicho proceso. Por ahora, con el 99,7% de los votos escrutados, el partido ha logrado el 16,9% de los votos, dejando al PVV detrás con un 16,7%. Según estas cifras, ambos obtendrían 26 escaños en el Parlamento. 

"La diferencia es sumamente pequeña, y generalmente es importante quién inicia este proceso", ha afirmado el líder del PVV, Geert Wilders a la cadena de televisión NOS, quien previamente ha solicitado al presidente de la Cámara de Representantes posponer la fase de "exploración" de alianzas. "Las reglas dicen que el más votado empieza", ha agregado el mismo. En el supuesto de que todo continuase en la misma línea, el responsable sería el D66, pues por el momento cuenta con 15.155 votos más que el PVV.

Tras el recuento de votos y el empate técnico, la misión ahora será formar coalición, tradición en el país ya. Desde VVD han reiterado que su objetivo es formar un gabinete de centroderecha. Eso sí, sin la presencia de GroenLinks-PvdA. De este modo, si formasen una coalición entre D66, VVD, CDA y JA21, sumarían un total de 75 escaños, justo uno menos de la mayoría absoluta, lo que obligaría a buscar otra fórmula alternativa. Se espera que la formación del nuevo gobierno se prolongue durante varios meses. 

