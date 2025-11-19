Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una vecina de León dice 'basta' al progreso tecnológico y deja a medio pueblo sin Internet: "Salieron para impedir que se conectase nada"
Sociedad

Sociedad

Una vecina de León dice 'basta' al progreso tecnológico y deja a medio pueblo sin Internet: "Salieron para impedir que se conectase nada"

Un apagón digital que se prolongó durante días.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La pantalla de carga de Google Chrome cuando intentas navegar en la red sin conexión a Internet
Un teléfono móvil sin conexión a Internet que intenta conectarse a la red.Getty Images

Hoy convivimos con Internet de tal manera que resulta casi imposible imaginar la vida cotidiana sin él: trabajamos, estudiamos, nos comunicamos y hasta vigilamos la salud de nuestros mayores a través de la red. Por eso, cualquier interrupción del servicio deja de ser una simple molestia para convertirse en un problema real. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en un pequeño municipio de la montaña leonesa.

Un pequeño conflicto vecinal ha terminado por apagar la conexión a Internet de Los Barrios de Gordón después de que una vecina, molesta porque los cables de fibra discurrían por la fachada de su casa, los cortara dejando sin conexión a toda la localidad. Lo que comenzó como una disputa particular por la instalación de una caja de registro derivó en un apagón digital que se prolongó durante días y afectó por igual a familias, autónomos y negocios locales.

Varios vecinos consultados por medios locales sostienen que el incidente se remonta a hace ya más de un mes, cuando los técnicos llegaron al municipio para intentar instalar o reparar líneas. En aquella ocasión, los propietarios de la vivienda protestaron e impidieron que se realizara la conexión. Días después aparecieron los cables cortados, lo que obligó a muchas familias a quedarse sin servicio hasta que las empresas reubicaron los cajetines.

Un servicio muy importante

El corte ha tenido consecuencias prácticas y económicas. Isidro, un autónomo que volvió al pueblo para emprender hace un año, explica que su actividad depende de la red y que la ausencia de conexión le impide trabajar y cobrar. “Al principio no hubo problemas, pero hace un mes intenté conectarme a través de una compañía y cuando vinieron los técnicos salieron los dueños de la casa para impedir que se conectase nada”, cuenta sobre el incidente en declaraciones recogidas por 20 Minutos.

Otra afectada, María José, cuenta que su madre utiliza un avisador de emergencias conectado por Internet, un dispositivo que le permite solicitar ayuda de inmediato en caso de caída o cualquier complicación médica. La interrupción del servicio dejó el aparato completamente inoperativo y la obligó a desplazarse a León porque no podía quedarse sola sin ese sistema. “Ella anda muy mal y no puede salir a avisar a nadie si le pasa algo”, lamenta.

Según algunos vecinos, el origen del enfrentamiento está en una caja de registro que se instaló en la fachada sin el consentimiento de la familia, lo que ha derivado en una disputa judicial. Por su lado, el Ayuntamiento autorizó a la Policía Local a acudir a la vivienda para solicitar formalmente que se permita el acceso a los técnicos y restablecer el servicio cuanto antes. El alcalde insiste en que ya han planteado una alternativa, instalar un poste frente a la casa para desviar el cableado, pero recuerda que estos trámites requieren tiempo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 