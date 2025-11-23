Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Frase de Rosalía o de Juan Carlos I? Pon a prueba tu memoria con el TEST del 'Huff'
Sociedad
Sociedad

¿Frase de Rosalía o de Juan Carlos I? Pon a prueba tu memoria con el TEST del 'Huff'

¿Eres capaz de acertar más que los gen Z?

Diego Alonso Peña
Sergi González
Fotomontaje con la cantante Rosalía y el rey Juan Carlos I.
Fotomontaje con la cantante Rosalía y el rey Juan Carlos I.EL HUFFPOST

En las últimas semanas hemos asistido a la coronación de una reina en lo más alto de las listas musicales del mundo —Rosalía con el lanzamiento de su cuarto disco, Lux— y al deslucido paso del rey Juan Carlos I por los actos de conmemoración de los 50 años de democracia en España, que coinciden con el 50º aniversario de su proclamación.

A priori, entre sí, no tienen mucho que ver uno con otro, pero los resultados del concurso que hemos hecho entre la gen Z puede sorprender. Micro en mano, nos hemos ido a poner a prueba a los más jóvenes, con varias frases de ambos (algunas extraídas de las memorias que acaba de publicar el emérito), a ver si son capaces de identificar a su autor.

Pero, primero, saca brillo a tu memoria hasta que tenga lux y trata de acertarlas tú para ver si sacas mejor nota que los gen Z o no. Tras el vídeo, encontrarás todas las soluciones.

¿Preparado? Un, dos, tres... ¿frase de Rosalía o del emérito? ¿Te tocará entonar algún 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir?':

  • "A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras" 
  • "Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez"
  • "Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo. Creo que todas tienen cosas en las que yo me siento" 
  • "Es imposible entender España sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas" 
  • "¿Qué querría yo si pudiera escoger mi funeral? Pues preferiría que se lo pasaran bien, que disfrutaran" 
  • "Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad"
  • "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste"
  • "Yo condeno el genocidio, es obvio. Yo respeto mucho el activismo, el real" 
EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Soluciones:

  • "A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras" - Rosalía
  • "Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez" – Juan Carlos
  • "Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo. Creo que todas tienen cosas en las que yo me siento" - Rosalía
  • "Es imposible entender España sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas" - Juan Carlos
  • "¿Qué querría yo si pudiera escoger mi funeral? Pues preferiría que se lo pasaran bien, que disfrutaran" - Rosalía
  • "Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad" – Juan Carlos
  • "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste"- Rosalía
  • "Yo condeno el genocidio, es obvio. Yo respeto mucho el activismo, el real" - Rosalía
Diego Alonso Peña
Sergi González