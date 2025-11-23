¿Frase de Rosalía o de Juan Carlos I? Pon a prueba tu memoria con el TEST del 'Huff'
¿Eres capaz de acertar más que los gen Z?
En las últimas semanas hemos asistido a la coronación de una reina en lo más alto de las listas musicales del mundo —Rosalía con el lanzamiento de su cuarto disco, Lux— y al deslucido paso del rey Juan Carlos I por los actos de conmemoración de los 50 años de democracia en España, que coinciden con el 50º aniversario de su proclamación.
A priori, entre sí, no tienen mucho que ver uno con otro, pero los resultados del concurso que hemos hecho entre la gen Z puede sorprender. Micro en mano, nos hemos ido a poner a prueba a los más jóvenes, con varias frases de ambos (algunas extraídas de las memorias que acaba de publicar el emérito), a ver si son capaces de identificar a su autor.
Pero, primero, saca brillo a tu memoria hasta que tenga lux y trata de acertarlas tú para ver si sacas mejor nota que los gen Z o no. Tras el vídeo, encontrarás todas las soluciones.
¿Preparado? Un, dos, tres... ¿frase de Rosalía o del emérito? ¿Te tocará entonar algún 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir?':
- "A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras"
- "Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez"
- "Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo. Creo que todas tienen cosas en las que yo me siento"
- "Es imposible entender España sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas"
- "¿Qué querría yo si pudiera escoger mi funeral? Pues preferiría que se lo pasaran bien, que disfrutaran"
- "Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad"
- "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste"
- "Yo condeno el genocidio, es obvio. Yo respeto mucho el activismo, el real"
Soluciones:
- "A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras" - Rosalía
- "Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez" – Juan Carlos
- "Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo. Creo que todas tienen cosas en las que yo me siento" - Rosalía
- "Es imposible entender España sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas" - Juan Carlos
- "¿Qué querría yo si pudiera escoger mi funeral? Pues preferiría que se lo pasaran bien, que disfrutaran" - Rosalía
- "Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad" – Juan Carlos
- "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste"- Rosalía
- "Yo condeno el genocidio, es obvio. Yo respeto mucho el activismo, el real" - Rosalía