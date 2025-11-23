¿Frase de Rosalía o de Juan Carlos I? Pon a prueba tu memoria con el TEST del 'Huff'

En las últimas semanas hemos asistido a la coronación de una reina en lo más alto de las listas musicales del mundo —Rosalía con el lanzamiento de su cuarto disco, Lux— y al deslucido paso del rey Juan Carlos I por los actos de conmemoración de los 50 años de democracia en España, que coinciden con el 50º aniversario de su proclamación.

A priori, entre sí, no tienen mucho que ver uno con otro, pero los resultados del concurso que hemos hecho entre la gen Z puede sorprender. Micro en mano, nos hemos ido a poner a prueba a los más jóvenes, con varias frases de ambos (algunas extraídas de las memorias que acaba de publicar el emérito), a ver si son capaces de identificar a su autor.

Pero, primero, saca brillo a tu memoria hasta que tenga lux y trata de acertarlas tú para ver si sacas mejor nota que los gen Z o no. Tras el vídeo, encontrarás todas las soluciones.

¿Preparado? Un, dos, tres... ¿frase de Rosalía o del emérito? ¿Te tocará entonar algún 'lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir?':

"A mi relación con Dios no me atrevería a ponerle palabras"

"Solo superaremos las dificultades actuales actuando unidos, caminando juntos, aunando nuestras voces, remando a la vez"

"Resueno en el budismo, en el islam, en el cristianismo, en el hinduismo. Creo que todas tienen cosas en las que yo me siento"

"Es imposible entender España sin tener en cuenta sus raíces cristianas y católicas"

"¿Qué querría yo si pudiera escoger mi funeral? Pues preferiría que se lo pasaran bien, que disfrutaran"

"Esta relación fue un grave error del que me arrepiento profundamente. Puede parecer trivial; muchos hombres y mujeres han sido cegados hasta el punto de no ver lo evidente, errores de juicio nacidos del amor y la amistad"

"La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entendiste"

"Yo condeno el genocidio, es obvio. Yo respeto mucho el activismo, el real"

Soluciones: