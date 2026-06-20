Frenar el deshielo del Ártico costaría unos 8.700 millones de euros: lo que ganaron las 100 mayores petroleras en menos de dos semanas al dispararse el crudo

La misión está clara: volver a congelar el Ártico. Real Ice, un proyecto financiado por el Gobierno del Reino Unido, trata de evitar los efectos del cambio climático sobre el hielo de los países nórdicos. En los últimos meses, el equipo de científicos se ha enfrentado a temperaturas de -40ºC para bombear 50.000 toneladas de agua marina hasta la superficie. Según las últimas mediciones, han logrado engrosar el hielo unos 50 centímetros y protegerlo parcialmente de un nuevo ciclo de deshielo, el verano.

Según The Guardian, en todo el Ártico, el hielo marino está desapareciendo rápidamente debido a la crisis climática. El hielo de verano se ha reducido aproximadamente un 40% en los últimos 45 años. Esto ha desencadenado uno de los círculos viciosos más peligrosos del sistema climático.

En datos, el hielo refleja el 70% del calor solar de vuelta al espacio, mientras que el océano abierto refleja solo el 7%. Cuanto más expone ese derretimiento al mar, más cálido se pone y más se derrite. El hielo marino en verano podría desaparecer ya en la década de 2030 y los científicos temen que el aumento de calor pueda llevar el clima más allá de puntos catastróficos e irreversibles.

El equipo

Tal y como reza el diario británico, el equipo de científicos es muy exhaustivo a la hora de sacar datos concluyentes y miden temperatura cada 2 cm a través del hielo, núcleos largos para la salinidad, estructura del hielo y análisis biológico y, lo más importante, cuán reflectante es la zona que han vuelto a congelar. Asimismo, un dron sobrevuela los lugares penetrados registrando el área hasta una resolución de 5 centímetros.

"El día más frío fue de -63°C con sensación térmica", asegura Simon Woods, cofundador de Real Ice, en conversación con el medio de comunicación. Estas temperaturas extremas han mantenido en algunas ocasiones al equipo alejado del hielo, pero trabajaron a temperaturas de -40 ºC, vigilándose mutuamente en busca de signos de congelación.

Eso sí, en los meses más fríos, en enero y en febrero, las bombas funcionaron un total de 1.080 horas, congelando una zona cuadrada de unos 450 metros por lado. Según los investigadores, las bombas pequeñas requieren menos potencia que una tostadora, ya que solo elevan el agua desde justo debajo del hielo hasta justo arriba.

Los resultados se ven desde el espacio

Según informa el diario británico, los resultados son tan notorios que se pueden ver desde el espacio. El proceso de engrosamiento del hielo se ve impulsado porque el agua de mar bombeada convierte la capa de nieve altamente aislante en la parte superior en nieve y luego en nieve y luego en hielo. Esto significa que el frío extremo del aire penetra mejor a través del hielo, estimulando el crecimiento extra de hielo en el fondo. En 2025, Real Ice añadió unos 30 centimetros y este año suma un grosor extra de 50.

Los científicos se quejan de que sus operaciones no requieren un presupuesto descomunal. Si los drones submarinos cuestan unos 5.000 dólares cada uno, la estimación aproximada de Real Ice es que detener la reducción anual del hielo marino ártico costaría 10.000 millones de dólares a largo plazo. Para comparar, eso es lo mismo que los beneficios extraordinarios obtenidos por las 100 principales compañías petroleras en menos de quince días después de que la guerra contra Irán hiciera que el precio del petróleo se disparara.