Gabriel, peluquero, revela la frecuencia ideal para cortarse el pelo y señala: "No importa cuánto cortes, pero mantén las puntas cerradas"

Muchos se han hecho alguna vez la pregunta del millón. ¿Con qué frecuencia debemos cortarnos el pelo? Un peluquero tiene la respuesta. En declaraciones recabadas por el diario griego Bovary, Gabriel Llano, explica que "no todo el cabello reacciona de la misma manera". "El pelo fino, rizado, teñido o decolorado es más propenso a las puntas abiertas y a la rotura", ejemplifica. "El pelo muy largo también es más vulnerable, porque sus puntas son la parte 'más antigua".

Asimismo, en su publicación, asegura que, "aunque el cabello no entre en estas categorías", "no significa que puedas descuidarlo". Los hábitos diarios, como el uso excesivo de la plancha, o la exposición al sol y al cloro, "pueden desgastarlo", explica. "Todos hemos dejado el corte de pelo para el último momento", por ello, Llano recomienda, "idealmente", cortarlo cada 8-12 semanas.

Para quienes temen hacer cambios drásticos, explica que "un pequeño corte de pelo es suficiente". "No importa cuál sea la longitud, pero mantén las puntas cerradas para que el pelo crezca sano y no se parta", señala. Al mismo tiempo, desmiente uno de los mitos más conocidos: "Cortar el pelo no hace que crezca más rápido. Lo que hacemos es mantenerlos sanos evitando que se rompan".

Según el profesional, el abandono y los malos hábitos pueden acabar debilitando el cabello. El peluquero sugiere: "Corta un poco más de lo habitual y mejora tu rutina de cuidado facial con productos nutritivos". "No sigas usando demasiado calor ni intentando 'salvarlas' con productos milagrosos. Cuando el borde se rasga, solo cortarlo lo restaurará", advierte.

De este modo, el cuidado diario es la clave para tener un cabello sano. Por ello, Llano recomienda "hidratar las puntas con acondicionador, mascarilla, aceites o sérums especiales, y proteger el cabello durante el sueño con una trenza suave o una funda de almohada de seda". Con estos hábitos, y como apunta el experto, se pueden mantener las puntas "fuertes, saludables y bonitas".