David, arquitecto español en Nueva York: "Un perfil bastante joven parecido al mío, serían unos 65.000 dólares al año"

El profesional, originario de Barcelona, lleva más de un año viviendo en Nueva York y ha trabajado en varios empleos de arquitectura desde su llegada. 

Vista aérea del distrito financiero de Manhattan con los rascacielos del One World Trade Center, Nueva York, EE. UU.Alexandr Spatari- Getty Images

David, un arquitecto español residente en Nueva York, ha compartido detalles sobre su experiencia profesional en la ciudad, explicando los retos y oportunidades de trabajar en Estados Unidos.

El profesional, originario de Barcelona, lleva más de un año viviendo en Nueva York y ha trabajado en varios empleos de arquitectura desde su llegada. En su cuenta de TikTok (@playdabeat) contó cómo es encontrar trabajo y qué salarios se manejan en la ciudad.

“¿Se encuentra fácil el trabajo? Sí y no,” comenta David, al explicar que hay mucha competencia y que por ello “no es tan fácil” conseguir un empleo estable. Sin embargo, reconoce que la ciudad ofrece numerosas oportunidades: “Esto es una rueda que va girando”, dice, refiriéndose a la constante entrada y salida de profesionales.

Sobre la vida en Nueva York, David apunta que “es caro, está sucio, hay ruido y gente indeseable, pero también hay muchas oportunidades, arquitectura que es una locura, es una ciudad vibrante, es preciosa”. En cuanto a los salarios, revela que para un puesto intermedio de alguien que está empezando, “serían unos 65.000 al año”.

El arquitecto concluye que, aunque hay mucho trabajo, encontrarlo no es sencillo: “Hay mucho trabajo pero cuesta encontrarlo porque hay competencia”, y anima a quienes quieran probar suerte en la ciudad: “Es cuestión de intentarlo”.

