David, arquitecto español en Nueva York: "Un perfil bastante joven parecido al mío, serían unos 65.000 dólares al año"

David, un arquitecto español residente en Nueva York, ha compartido detalles sobre su experiencia profesional en la ciudad, explicando los retos y oportunidades de trabajar en Estados Unidos.

El profesional, originario de Barcelona, lleva más de un año viviendo en Nueva York y ha trabajado en varios empleos de arquitectura desde su llegada. En su cuenta de TikTok (@playdabeat) contó cómo es encontrar trabajo y qué salarios se manejan en la ciudad.

“¿Se encuentra fácil el trabajo? Sí y no,” comenta David, al explicar que hay mucha competencia y que por ello “no es tan fácil” conseguir un empleo estable. Sin embargo, reconoce que la ciudad ofrece numerosas oportunidades: “Esto es una rueda que va girando”, dice, refiriéndose a la constante entrada y salida de profesionales.

Sobre la vida en Nueva York, David apunta que “es caro, está sucio, hay ruido y gente indeseable, pero también hay muchas oportunidades, arquitectura que es una locura, es una ciudad vibrante, es preciosa”. En cuanto a los salarios, revela que para un puesto intermedio de alguien que está empezando, “serían unos 65.000 al año”.

El arquitecto concluye que, aunque hay mucho trabajo, encontrarlo no es sencillo: “Hay mucho trabajo pero cuesta encontrarlo porque hay competencia”, y anima a quienes quieran probar suerte en la ciudad: “Es cuestión de intentarlo”.