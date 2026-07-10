El incendio de Los Gallardos deja seis muertos y obliga a evacuar varias poblaciones de Almería

Bomberos trabajan en el incendio en el que seis personas han muerto en el municipio almeriense de Los Gallardos.

Almería vive una de las jornadas más trágicas de su historia reciente. El grave incendio forestal declarado este jueves en el entorno de Los Gallardos ha dejado al menos seis fallecidos, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía, en un balance que ha conmocionado a toda la comunidad autónoma.

Algunas de las víctimas fueron localizadas en el interior de vehículos que quedaron atrapados por el avance de las llamas, reflejo de la rapidez y la virulencia con la que se propagó el fuego por esta zona del Levante almeriense.

La gravedad de la situación llevó a la Junta de Andalucía a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, mientras continúan las labores para controlar un incendio que mantiene en alerta a toda la comarca.

Un incendio que obligó a huir a cientos de personas

Además de las víctimas mortales, el fuego ha provocado un amplio dispositivo de evacuaciones preventivas.

Los vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar y varios complejos turísticos de la zona tuvieron que abandonar sus viviendas ante el avance de las llamas.

La evacuación resultó especialmente complicada en Bédar, donde una de las principales carreteras de salida quedó bloqueada por el propio incendio. Muchos residentes tuvieron que ser desviados hacia Lubrín, localidad que ha acogido a cerca de un centenar de personas.

A ello se suman otras 54 personas que permanecen alojadas en el Centro de Artes Escénicas de Los Gallardos, donde están siendo atendidas por los servicios de emergencia y voluntarios de Cruz Roja.

Heridos y una enorme movilización de medios

El balance provisional incluye también varios heridos.

Una mujer con quemaduras graves ha sido trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, mientras que otra persona ha ingresado por intoxicación de humo. Además, cuatro afectados más han recibido asistencia sanitaria por problemas respiratorios y quemaduras leves.

Sobre el terreno trabajan unos 150 efectivos forestales, apoyados por autobombas, unidades médicas especializadas y equipos de coordinación. La Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha sido movilizada para reforzar las labores de extinción.

Una posible causa y más de 150 llamadas de alerta

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del incendio podría estar relacionado con la caída de un cable del tendido eléctrico en las inmediaciones de la carretera N-340A.

Los primeros avisos al 112 describían cómo las llamas se extendían con enorme rapidez hacia la masa forestal, favorecidas por las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas de la zona.

El servicio de emergencias llegó a gestionar más de 150 llamadas en apenas unas horas.

Mientras tanto, la autovía A-7 y la N-340A continúan sufriendo importantes restricciones de tráfico debido al humo y a la proximidad del frente de fuego.

"Una noticia terrible"

La magnitud de la tragedia ha provocado numerosas reacciones institucionales.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como una "noticia terrible" y trasladó las condolencias de la Junta a los familiares de las víctimas.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió a la población mantener la "máxima cautela" mientras continúan los trabajos de extinción.

Con seis fallecidos confirmados y varios núcleos de población todavía afectados por las evacuaciones, el incendio de Los Gallardos se ha convertido ya en uno de los episodios más dramáticos vividos en Andalucía en los últimos años.