Illa advierte de que la emergencia por lluvias torrenciales en Tarragona "no ha acabado"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la prudencia ante las lluvias que afectan a comarcas del sur de Tarragona este lunes, ha avisado que el Govern no da "por acabado el episodio" y ha afirmado que los esfuerzos esta mañana se centran en evaluar los daños en infraestructuras.

"En este momento seguimos en una situación de emergencia", ha dicho Illa desde Tortosa (Tarragona) tras la reunión del Consejo Asesor del Plan Inuncat y acompañado por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau y la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon.

Ha pedido extremar precauciones en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Camp, ha recordado que tanto la actividad sanitaria y asistencial no urgente como la educativa está suspendida --la cual afecta "a casi unos 50.000 alumnos"-- y ha llamado a evitar reducir la movilidad a lo estrictamente esencial, en sus palabras, unas medidas vigentes hasta medianoche de este lunes: "La previsión que tenemos es que esto no ha terminado. Quiero ser en este sentido muy claro: no ha terminado".

Evaluarán los daños

Illa ha explicado que los esfuerzos de Protecció Civil y los equipos de emergencias se centrarán esta mañana en evaluar los daños en las infraestructuras y en recuperarlas lo antes posible, tras pasar la etapa de intensidad y dada la primera prioridad, "que es siempre cuidar la vida de las personas".

Ha anunciado que visitará los municipios de Godall y Santa Bàrbara (Tarragona) y ha expresado que el Consejo Asesor se volverá a reunir al mediodía y por la noche, además, se reunirá a las 11.00 horas con alcaldes de la zona y con miembros del Govern.

"Los modelos de predicción meteorológica nos dicen que a partir de esta media mañana y mediodía y durante toda la tarde puede haber episodios de subidas fuertes y torrenciales".