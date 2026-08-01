Marruecos blinda el paso hacia Ceuta y frena los intentos de entrada irregular por la costa

Colocación de una boya flotante para marcar el límite entre la playa del Tarajal de Ceuta y Marruecos, tras la entrada masiva de personas en los últimos días. EFE/Reduan

Las fuerzas de seguridad de Marruecos han cerrado este sábado el paso a los últimos grupos de jóvenes que trataban de acceder a Ceuta desde la localidad marroquí de Castillejos. Según han podido constatar periodistas de EFE sobre el terreno, efectivos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares marroquíes han desplegado un amplio dispositivo de control a lo largo de la costa fronteriza, con retenes y vallas que llegan incluso a internarse en el mar para impedir el paso.

El endurecimiento del dispositivo se produce después de que, durante el mediodía, pequeños grupos de jóvenes lograran sortear por el agua los puestos de vigilancia y alcanzaran la ciudad autónoma. Hasta ese momento, las autoridades marroquíes habían mantenido una actitud más permisiva con algunos intentos de acceso por la franja costera, una situación que ha cambiado por completo durante la tarde.

La última hora

El despliegue policial ha logrado cerrar los principales puntos utilizados para los intentos de entrada irregular y, por el momento, ha frenado el avance de los últimos grupos que permanecían en la zona. Los agentes mantienen acordonada la costa con controles permanentes y continúan vigilando el entorno para evitar nuevos intentos de acceso a Ceuta.

La evolución de la situación dependerá de si Marruecos mantiene este dispositivo de seguridad durante las próximas horas. Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado de nuevos episodios de entradas significativas una vez reforzado el control en el lado marroquí de la frontera.