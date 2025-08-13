Interceptan el 'Sky White': el barco que hacía la 'ruta atlántica' cargado de toneladas de cocaína

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado esta semana el 'Sky White', una embarcación tipo remolcador que transportaba en el momento del abordaje unos 3.000 kilos de cocaína repartidos en 80 fardos de distintos tamaños.

El barco llevaba bajo sospecha al menos un año. Según explican ahora fuentes de la investigación, el 'Sky White' era utilizado para el tráfico internacional a gran escala de estupefacientes y sus tripulantes ya han sido detenidos. Los agentes descubrieron que la embarcación realizaba varios trayectos al año cruzando el Atlántico para regresar con importantes cantidades de cocaína que tenían como destino final el continente europeo.

Este caso tuvo conexión con la investigación desarrollada en España entre Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la que se investigaba al ‘Sky White’ como embarcación nodriza encargada de entregar estupefacientes a otras embarcaciones menores en zonas cercanas a las Islas Canarias o la Península Ibérica.

Sin embargo, la investigación contó también con el apoyo de los servicios policiales de Reino Unido (NCA), Estados Unidos (DEA) y Portugal (Policía Judiciaria), coordinados a través del Centro de Inteligencia con el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N).

Abordaje del 'Sky White'

Con el apoyo de las Fuerzas Armadas españolas, se estableció un dispositivo de abordaje sobre el barco que tuvo lugar en aguas internacionales al oeste de las Islas Canarias y que fue realizado desde un buque de la Armada por efectivos de la Unidad Especial de Intervención de Guardia Civil.

En la embarcación, tipo remolcador con 22 metros de eslora, se descubrieron unos 3.000 kilos de cocaína ocultos en el interior de su estructura. La nave, según fuentes del Cuerpo, presentaba un estado deplorable para la navegación, con serias deficiencias de seguridad que suponían un grave riesgo para la propia tripulación, cuatro individuos originarios de Bangladesh y uno de Venezuela, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Ruta atlántica del narcotráfico

El operativo ha culminado con la llegada del buque de la Armada a Tenerife para la descarga de la droga y posterior puesta a disposición judicial de los detenidos.

Esta operación se suma a la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada ‘Ruta Atlántica’ de la cocaína, conocida por ser utilizada por veleros, pesqueros, mercantes y, como en esta ocasión, embarcaciones semirrígidas que, procedentes de Sudamérica y el Caribe, transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo.