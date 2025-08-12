Investigada una mujer por provocar cinco incendios forestales en A Coruña

La Guardia Civil investiga por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña) a una mujer de 63 años y vecina de la localidad. Según ha detallado la Guardia Civil este martes, los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto. Las manifestaciones de testigos y el relato contradictorio de la mujer han dado pie a su investigación como supuesta autora de un delito de incendios forestales.

La investigación se inició ayer, 11 de agosto, a raíz de un aviso por un incendio en la parroquia de Frixe, en Muxía, y ya la información inicial apuntaba a una sospechosa de ser la autora de otros incendios ocurridos recientemente en la zona.

Los agentes tomaron declaración a varios testigos y algunos dijeron haber visto a la investigada en las inmediaciones del incendio, saliendo de la masa forestal a escasos metros del lugar del fuego, e incluso uno aportó una fotografía de la sospechosa.

Además, en una conversación con la mujer se detectaron numerosas contradicciones en su relato, por lo que fue trasladada al acuartelamiento de Corcubión en calidad de investigada por un presunto delito de incendios forestales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Corcubión. La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana para la resolución de este caso y ha destacado la importancia de la implicación de los vecinos para el esclarecimiento de este tipo de delitos.

Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.