Javier Burón, experto en vivienda: "Un país rentista es un país que apuesta a su futura pobreza: la herencia no va a democratizar el acceso a la vivienda, va a generar más especuladores"

El debate sobre la vivienda en España ha dejado de ser una cuestión sectorial para convertirse en uno de los grandes problemas estructurales del país. El encarecimiento del alquiler, la dificultad de acceso a la propiedad y el creciente peso de la inversión inmobiliaria han reabierto una discusión de fondo: ¿hacia qué modelo económico se está desplazando España?

Para Javier Burón, especialista en gestión pública de vivienda de 56 años, la respuesta es preocupante. “Un país rentista es un país que apuesta a su futura pobreza”, advierte, en un diagnóstico que va más allá del mercado inmobiliario y apunta directamente al modelo productivo.

Rentistas vs. especuladores: una distinción clave

Burón introduce un matiz importante en un debate a menudo simplificado. No todo propietario es necesariamente un especulador. “En Pamplona el precio medio del alquiler está en torno a 900 euros al mes. Tú puedes tener cinco viviendas y alquilarlas a 800 euros al mes. ¿Eres rentista? Sí, porque puedes vivir sin trabajar. ¿Especulador? No”, explica.

La diferencia, según él, está en la actitud hacia el mercado: “Puedes tener menos viviendas y ser un especulador porque las utilizas apretando al máximo, intentando sacar hasta el último céntimo a tus activos”.

Este matiz es relevante en un contexto en el que el aumento de precios —especialmente en grandes ciudades— ha intensificado la presión sobre los inquilinos y ha convertido la vivienda en un activo cada vez más tensionado.

Generación, clase social y acceso desigual

El problema, sin embargo, no se limita a una cuestión de propietarios e inquilinos. Burón subraya que el acceso a la vivienda está profundamente condicionado por factores generacionales y de clase social.

“No estamos todos en la misma posición porque no hemos viajado en el mismo barco generacional”, señala. En otras palabras, no es lo mismo haber accedido a la vivienda en décadas pasadas —cuando los precios eran más bajos y las condiciones más favorables— que intentar hacerlo hoy.

Esta brecha se está ampliando y se proyecta hacia el futuro a través de otro fenómeno clave: la herencia.

El mito de la herencia como solución

En un momento en el que parte de la población confía en la transmisión patrimonial como vía de acceso a la vivienda, Burón lanza una advertencia clara —y provocadora—: “Hay gente de mi edad que es gilipollas y piensa que va a heredar”.

Más allá del tono, su argumento es estructural. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están cambiando las reglas del juego. “Buena parte de los boomers estáis embarcados en un proceso vital maravilloso que consiste en no moriros, y vais bien”, ironiza.

Esto tiene consecuencias directas: una parte significativa del patrimonio inmobiliario no se transmitirá de forma inmediata, sino que se destinará a financiar los propios cuidados en la vejez. “Hay gente con un alto nivel de vida cumpliendo años, que va a significar que parte de ese patrimonio inmobiliario lo vais a usar en vuestros propios cuidados, y me parece legítimo”, explica.

Aun así, reconoce que seguirá habiendo herencias, incluso anticipadas, con padres ayudando a sus hijos a comprar vivienda. Pero lejos de solucionar el problema, esto puede agravarlo: “La herencia no va a democratizar el acceso a la propiedad, sino que va a provocar más rentistas y más especuladores”.

Un modelo económico en riesgo

El diagnóstico de Burón va más allá del mercado inmobiliario y apunta a un desequilibrio más profundo en la economía española. El problema no es solo social, sino también productivo.

“Si hay un drenaje excesivo de capitales hacia los inmuebles, se convierte en central para un motor de la economía”, advierte. Y ese motor, según él, no es precisamente el más deseable: “No es un sector ni más innovador, ni más librepensador, ni el que genera el empleo de más calidad”.

En este sentido, el auge del rentismo puede tener efectos a largo plazo sobre el crecimiento económico, al desviar recursos de sectores como la industria, la ciencia o la exportación.

“Hay que tener industria, ciencia, hay que exportar…”, insiste, marcando el contraste entre una economía productiva y otra basada en la acumulación de activos inmobiliarios.

Un debate de fondo

Las palabras de Burón llegan en un momento en el que España busca soluciones urgentes al problema de la vivienda, pero también necesita definir su modelo de futuro.

Su advertencia es clara: convertir la vivienda en el eje central de la economía puede ofrecer beneficios a corto plazo, pero encierra riesgos profundos a largo plazo.

Porque, como resume, no se trata solo de quién puede permitirse una casa hoy, sino de qué tipo de país se está construyendo para mañana.