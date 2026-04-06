Javier Fatas, agricultor de COAG, sobre el estrecho de Ormuz: "Se notará de manera muy fuerte en los precios"

Es la última preocupación de un sector acostumbrado a los sobresaltos. El campo manifiesta abiertamente su inquietud por los efectos de la guerra en Irán y la crisis del petróleo y el gas.

Todos los escenarios confluyen en una certeza, el encarecimiento de todo, incluidos los costes de producción y mantenimiento de cultivos y extensiones agropecuarias. Así lo advierte Javier Fatas, representante destacado de COAG, además de ser productor de cereales.

El cierre casi completo del estrecho de Ormuz es mucho más que un bloqueo al petróleo mundial. El embotellamiento provocado por Irán ha afectado severamente a productos clave como los fertilizantes, lo que ha disparado los precios inmediatamente. Incluso pese a que España no es un gran 'dependiente' del comercio a través de Ormuz en comparación con otros países.

Rostro conocido de COAG, Javier Fatas explica a Infobae que "todo lo que afecte en los costes en origen es multiplicado por cinco en los lineales". Pone el ejemplo de una lechuga, que si aumenta 20 céntimos su precio 'de inicio', en los mercados verá una subida de un euro. "En la carne, si el cereal va al pienso, pasará lo mismo, lo que condicionará los precios de la carne, del pan y la pasta", añade, con la advertencia de que todo esto "se notará de manera muy fuerte en los precios".

De esta crisis de 'aquí y ahora' Fatas cree que habrá regiones más afectadas que otras, aunque tocar toque a todas, especialmente en unas semanas fundamentales para el cereal, porque toca fertilizar el cultivo. "En las zonas tempranas puede ser que hayan echado el nitrato antes de la guerra, pero en otras regiones el nitrógeno aún estaba sin comprar", añade.

En el sector, los fertilizantes suponen "entre un 10 y un 15% de gastos" en condiciones normales, pero con el aumento de precios por el impacto de la guerra, ahora puede elevarse a un 30%, según los cálculos de diversas organizaciones del sector primario.