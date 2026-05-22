A partir de los 30, siendo la excepción y con un riesgo de pobreza mayor: la emancipación de los jóvenes, un sinvivir

No descubrimos nada si decimos que la crisis de vivienda es algo que está afectando de lleno a los jóvenes, y no tan jóvenes, en España. Los altos precios de los alquileres, sumado a los altos costes y la idea imposible de poder comprar una vivienda, entre entrada y cifras desorbitadas, siguen mermando la emancipación juvenil.

Pero el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), con los datos del año 2025, reflejan que la situación es casi peor de lo pensado. Ponen de manifiesto en su informe que la edad media de emancipación sigue estando por encima de los 30 años, los jóvenes que lo logran son una excepción social y el alquiler se ha convertido en un mecanismo directo de pobreza infantil.

Antes de entrar de lleno en lo que muestran todos los datos, hay que destacar que la crisis de la vivienda está afectando a los más jóvenes en todas las facetas: el mercado sólo se está reorganizando en función de la rentabilidad, estudiar y trabajar ya no sirve para garantizar estabilidad y se vive una desigualdad total dependiendo del origen socioeconómico familiar.

La tasa de emancipación juvenil, en mínimos históricos

La principal cifra que debería hacernos saltar las alarmas es la que tiene que ver con la emancipación juvenil. La edad estimada para poder independizarse supera el umbral de la juventud, situándose en los 30,2 años. Una cifra que, por sí sola, igual no sorprende. Pero que, si la unimos a la tasa de emancipación juvenil, nos damos cuenta de la cruda realidad: la tasa ha caído hasta el 14,5%, el mínimo histórico registrado.

Evolución edad media de emancipación de los jóvenes. CJE

Un sinvivir de los jóvenes que no pueden salir de la casa de sus padres a iniciar sus proyectos personales. Desde el CJE consideran que esta situación está provocando una "transformación estructural de las condiciones de vida juveniles".

Pero el organismo también hace especial hincapié sobre los que sí han podido salir de su casa, en un mercado de la vivienda con unos precios desorbitados. El Observatorio de Emancipación refleja que el principal problema ya no es sólo el acceso al empleo, sino también el propio coste de la vida.

Tasa de emancipación por rangos de edad. CJE

Las cifras están ahí. El alquiler medio ya representa el 98,7% del salario de una persona joven. Una situación que, como es lógico, imposibilita que puedan emanciparse. El 19,9% de las personas jóvenes ocupadas se encontraban en situación de pobreza. Desde el CJE aseguran que la vivienda ha dejado de "funcionar como un elemento de estabilidad y autonomía para convertirse en uno de los principales factores de empobrecimiento juvenil".

La vivienda, un derecho costoso

Aunque abramos la Constitución Española y en el artículo 47 aparezca la siguiente frase: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Lo que aparece en la Carta Magna dista mucho de la realidad.

¿Vivienda digna y adecuada? Escasa. ¿Derecho a disfrutar? Si tienes dinero o te encuentras en situación de sobreendeudamiento. ¿Todos los españoles? Spoiler: ni de broma.

Lo cierto es que la vivienda es un derecho cada vez más costoso y difícil de conseguir. Ni el artículo 47 ni ninguno otro ha logrado frenar que sea el principal problema de los españoles desde hace años.

Observatorio de Emancipación 2025 del Consejo de la Juventud de España. Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Observatorio de Emancipación 2025 del Consejo de la Juventud de España.

En el caso de los jóvenes, el Observatorio de Emancipación 2025 recoge que el riesgo de pobreza entre jóvenes que viven de alquiler pasa del 25,9% antes de pagar la vivienda al 43% después de poder hacerlo.

"Esto demuestra que el problema ya no puede explicarse, únicamente, por los salarios o el empleo, sino por el enorme impacto que tiene actualmente el coste habitacional en la economía de la propia juventud. Casi la mitad de los hogares jóvenes en alquiler se encuentran en situación de sobreendeudamiento. Destinando más del 30% de sus ingresos a pagar únicamente el alquiler", aseguran desde la entidad.

Y es que todo esto es hablando del alquiler, pero si lo hacemos de soñar con comprar una vivienda, es eso: un sueño. Los bajos salarios de los jóvenes y los altos costes del alquiler y de la vida en general convierten una utopía cualquier mínima idea de comprar una casa. El precio medio de la vivienda libre alcanza los 223.000 euros y la entrada ya se sitúa en los 66.900 euros.

Para que un joven pueda cumplir lo que se supone que es un derecho, necesitaría destinar íntegramente, 4,7 años de salario. Es decir, trabajar obviando con las necesidades básicas del ser humano, ser un robot y a los 5 años, si la vivienda ya no cuesta el doble, hablamos.

Tasa de pobreza de los jóvenes. CEJ

Un mercado que no nos renta

Si no se pueden comprar una vivienda ni permitirse un alquiler completo, muchos jóvenes optan por salir de casa a través de compartir piso. Uná práctica muy habitual, pero que desde el CEJ han denunciado.

El alquiler por habitaciones continúa creciendo aceleradamente, con un incremento del 85,4% desde 2022. Un dato que consideran que no garantiza ninguna accesibilidad para los jóvenes. El precio medio se encuentra en los 400 euros mensuales, lo que hace que se ponga "en alquiler una vivienda fragmentada" porque resulta "más rentable".

Consideran que esta evolución es un síntoma de "cómo el mercado residencial se está adaptando prioritariamente a lógicas de maximización de rentabilidad económica, intensificando la precarización habitacional y reduciendo progresivamente las posibilidades de acceso a una vivienda digna".

¿Estudias o trabajas?

El Observatorio de Emancipación del CEJ también refleja que ya el empleo y los estudios no son capaces de garantizar por sí solos una estabilidad a los jóvenes y mucho menos la emancipación.

La sociedad más preparada de la historia no deja de vivir dificultades y más dificultades. El 31,4% de la juventud cuenta con estudios superiores, pero la tasa de emancipación alcanza el 20,4% entre los que tienen una formación universitaria.

De hecho, una de las cosas que sí resaltan es la desigualdad juvenil que se vive, dependiendo del origen socioeconómico familiar. El acceso a la vivienda depende cada vez menos del empleo y más de los recursos económicos del entorno familiar para poder disponer de ella.

Desde el CEJ consideran que esta situación consolida nuevas formas de "desigualdad generacional, donde las oportunidades de autonomía y estabilidad dependen crecientemente de la posición socioeconómica de partida y no únicamente de las trayectorias personales o laborales de la juventud".

El último informe refleja que la emancipación se está poniendo cada vez más y más difícil para los jóvenes. Una edad media situada en los 30,2 años, con un riesgo de pobreza mayor tras entrar en el alquiler y en un mercado que lo pone cada vez más difícil, con un incremento de las ofertas en el alquiler de habitaciones y una utopía para los que sueñan con comprarse una casa.