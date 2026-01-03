Jorge, de ingeniero a viticultor, lanza una advertencia sobre lo que está pasando en los restaurantes de España: "Nos estamos cavando una tumba".

Jorge Olivera lo tenía todo para triunfar como ingeniero, pero lo dejó todo por la viña. Ahora, con la perspectiva que da estar a pie de campo, ha lanzado una dura advertencia sobre el futuro del sector en el podcast The Wine Bunker, conducido por Pepe Rodríguez de Vera y Daniel Lospitao.

En uno de sus últimos vídeos, Pepe y Daniel, quienes dirigen el pódcast, conversan con Jorge y se refieren al complejo panorama que atraviesa la industria del vino a nivel nacional. Los tres profesionales y amantes del vino coinciden en un diagnóstico preocupante: España tiene un problema de autoestima vinícola.

Los españoles no valoran los vinos nacionales

El consumo del vino español en el territorio nacional es una situación que llama la atención de las tres personas presentes en la charla. "Un tema que me preocupa un poco es el poco consumo o las pocas botellas que yo creo que bebemos del vino español dentro de nuestro sector. Dentro de nuestro grupo de cata, al final nos estamos cavando una tumba; pones mucho dinero, ponemos mucha energía, pero tiene que haber unos resultados, las botellas se tienen que vender", afirma Olivera.

"Es una de las cosas que me hacen que pensar porque todos tenemos un gran conocimiento, intentamos beber muchas de diferentes regiones, pero sí que estoy viendo que cosas de por ejemplo de España, no las ponemos mucho en valor y gente fuera de España sí que valora nuestros vinos, quizás un poquito más de lo que nosotros los valoramos", complementa él mismo.

El vinicultor enfatiza en que la sociedad española juzga y critica con mucha facilidad los vinos nacionales y eso fomenta más el poco consumo de vinos españoles. "En España somos mucho más radicales en cuanto a gustarnos o no gustarnos un vino, es uno de los problemas que tenemos y que yo he sido y soy partícipe y es una de las cosas que tenemos que cambiar ", sostiene Jorge.

"El problema que estamos debatiendo, creo que somos gran parte los culpables los profesionales de aquí, porque cuando voy a cualquier restaurante que tiene una carta de vinos, enseguida que quiere sorprender un poco al comensal vas sacando algo que no es de España, eso es algo que hay que mirar un poco hacia adentro también y hacer esa reflexión", añaden los expertos.

La reflexión final invita a mirar hacia adentro: si los propios restaurantes y sumilleres españoles no defienden su producto y prefieren vender lo de fuera para parecer más interesantes, el sector está condenado a esa "tumba" de la que avisa Olivera.