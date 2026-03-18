José Toro, albañil desde los 16 años: "Si eres bueno en la construcción puedes ganar entre 3.000 y 6.000 euros al mes, pero si eres del montón, según convenio"

En España no faltan albañiles. Lo que falta es personal cualificado. Esa es la principal conclusión a la que ha llegado José Toro, una persona que es albañil desde los 16 años y acumula más de 30 años de experiencia en el sector de la construcción.

En una entrevista en La Vanguardia, el trabajador ha contado que él mismo imparte cursos de formación en construcción "y todos los años salen alumnos preparados, pero luego muchas empresas no los quieren porque buscan oficiales que ya tengan experiencia y que desde el primer día sepan hacerlo todo".

Es decir, las empresas no quieren destinar ni tiempo ni recursos a formar a los empleados que llegan al trabajo sin experiencia. Ello conforma un círculo vicioso que hace que acceder al sector de la construcción no sea tan sencillo como muchas personas creen desde fuera.

En cuanto a las condiciones laborales, José Toro ha destacado que en la construcción existen grandes diferencias salariales entre quienes saben desempeñar el trabajo de forma rápida y brillante y quienes son mediocres.

"Si eres muy bueno, puedes ganar bastante dinero, incluso más que en otros trabajos sin estudios, pero si eres del montón, vas a cobrar un sueldo normal y poco más", ha asegurado el albañil.

Hasta 6.000 euros al mes

En concreto, José Toro ha precisado que "un albañil que trabaje a destajo y sea bueno puede ganar entre 3.000 y 4.000 euros al mes sin demasiados problemas. Los que son considerados los mejores pueden llegar a 5.000 o incluso 6.000 euros".

Por el contrario, el trabajador con más de tres décadas de experiencia en el sector de la construcción ha asegurado que "un jornalero que cobre según convenio suele estar alrededor de los 1.500 o 1.600 euros mensuales, así que la diferencia es enorme entre alguien que domina el oficio y alguien que simplemente cumple".