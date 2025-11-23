Juzgan a una exenfermera que estafó al Banco Nacional de su país con 21 kilos de oro y 700 piedras preciosas

Casi dos décadas después de recibir del Estado rumano el equivalente a 21 kilogramos de oro y más de 700 piedras preciosas, una exenfermera de Bucarest se sienta ahora en el banquillo acusada de haber construido toda su fortuna sobre una falsedad: un certificado de herencia manipulado, tal y como recoge un medio local.

El caso, que vuelve a los tribunales tras años de investigaciones, involucra monedas antiguas, zafiros, rubíes y diamantes que supuestamente habían pertenecido a un tío adinerado que, según la mujer, fue despojado de sus bienes por el régimen comunista en 1948. Sin embargo, peritajes posteriores revelaron que ni el pariente existió —al menos en ningún registro oficial— ni los documentos presentados para reclamar la herencia eran auténticos.

En 2007, la acusada logró convencer a un tribunal de que era la única heredera legítima. La sentencia le concedió la recuperación de un patrimonio que incluía casi 200 monedas de oro Carol I y Carol II, centenares de monedas antiguas francesas, bani otomanos y varias gemas de gran tamaño: un zafiro de 27,6 quilates, un rubí de 15,2 quilates, un brillante de 18,2 quilates y una colección de diamantes.

Un año más tarde, el Tribunal de Bucarest dictaminó que el Banco Nacional de Rumanía (BNR) debía indemnizarla económicamente, lo que llevó al pago de 2,26 millones de lei a su cuenta.

El Estado rumano apeló poco después, sospechando irregularidades en la documentación. Un análisis grafológico confirmó que los certificados habían sido falsificados, y los archivos del condado de Teleorman no mostraron evidencia alguna de la existencia del supuesto tío millonario. Con estas pruebas, la Fiscalía calificó los fondos entregados en 2008 como ingresos ilícitos.

La exenfermera reclama ahora al Banco Nacional por daños y perjuicios, en un giro judicial que ha sorprendido a los expertos. El BNR, no obstante, está dispuesto a devolver bienes confiscados ilegalmente a propietarios legítimos, siempre que exista una sentencia firme que lo justifique.

Los economistas señalan que la inflación y los intereses acumulados durante 17 años disparan las cifras. Según el profesor Mihai Roman, los precios han aumentado 2,24 veces, y las penalizaciones legales multiplican la deuda por 2,5 más. El valor actualizado podría superar los 10 millones de lei, aunque será el tribunal quien determine la cantidad exacta si la acusada logra ganar el juicio. La primera audiencia está prevista dentro de tres semanas.