Unos amigos eligen su viaje de los 30 años usando PowerPoint: "Una ciudad con factores diferenciales"

Actúan como auténticos profesionales, en cualquier situación. Al menos es la imagen que ha dado un grupo de amigos al organizar exposiciones de PowerPoint trabajadas y con diferentes enfoques para intentar escoger entre todos el destino ideal para celebrar sus 30 años. Varios miembros de este grupo han publicado esta iniciativa en su canal de TikTok (@daniiandresl). En él, se ve como diversos jóvenes exponen su propia apuesta.

La primera propuesta es un trekking por los Pirineos Aragoneses, con un recorrido de 15 kilómetros, y la segunda es viajar a la zona de la Cerdanya, también en los Pirineos, con las siguientes "planes" de fin de semana: "Una excursión suave vs. una excursión intensa, Karts en la Seu (con un precio de entre 40 y 70 euros), ver el Andorra de Piqué e ir a esquiar en La Seu d´Urgell".

Un segundo amigo hace una proposición muy diferente. Se llama "30 años, pero con rodillas funcionales", y consiste, según explica en el vídeo en "un viaje de fin de semana en el Montseny, también en la zona de los Pirineos, en una casa rural, con disfraces y amigos". Y añade una explicación en el PowerPoint: "Porque ya no estamos para festivales... pero sí para estar juntos".

Pero luego interviene uno de los amigos argumentando: "Al Montseny podemos ir toda la vida, a Benasque podemos ir toda la vida así que he buscado un sitio más emblemático, al que no podemos ir con 35, con 32 o 33 años porque el momento es ahora". Y prosigue: "Es la mejor ciudad de España, creo que como plan organizado de cuatro días Sevilla es una ciudad que tiene varios factores diferenciales, por ejemplo, gastronomía, cultura, ocio, diversión, buen clima (importante) y la pregunta del millón, que se debería debatir es ¿only pibes o con parejas?". Una exposición que provoca el aplauso de todos los presentes.

Y un tercer participante del grupo da otra idea. La de ir a un sitio, del que va pasando fotos con el PowerPoint, mostrando cada cosa, con "un mirador interesante, un pueblecito, casitas, callejuelas...", que no parece tener mucho éxito.

Y le sigue otra propuesta a una ciudad de Andalucía, Granada, y el joven cuenta: "Es un año con muchas cosas, unos se casan, yo empiezo un nuevo trabajo, tenemos responsabilidades, las vidas nos llevaran a cada uno por lado o por otro, pero las cosas siempre se quedan en los recuerdos, en muchos, muchísimos, años de amistad... este viaje es la oportunidad de pararlo todo durante un fin de semana, dedicarnos el tiempo, aprovechar, dedicarnos todos el tiempo que podamos que luego no vamos a poder hacerlo".

A estas le sigue otra idea de ir Mallorca de otro miembro del grupo de amigos, que dice que va a trabajar el año que viene a Port de Pollenca. Piensa ir a verle, ya que va estará allí empleado en un restaurante distinto. Finalmente, después de todas las exposiciones llega la hora de votar. Cada uno lo hace su móvil y ¿qué plan gana: "Mallorca", que es muy aplaudido por todos.