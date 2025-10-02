Kim Phuc Phan Thi, 'la niña del Napalm', en los Premios UNICEF: "Nunca debemos olvidar el impacto devastador de la guerra en los niños"

"Como un reconocimiento de que la niña de la famosa fotografía había sobrevivido y que su vida se había transformado en una misión por la paz. El premio es un símbolo poderoso que ayuda a amplificar mi mensaje: que nunca debemos olvidar el impacto devastador de la guerra en los niños. Es desgarrador ver cómo niños de todo el mundo sufren el mismo trauma que yo sufrí". Estas palabras las ha pronunciado este jueves en Madrid Kim Phuc Phan Thi —conocida mundialmente como la 'niña del napalm' por ser la protagonista de la famosa fotografía tomada durante la guerra de Vietnam— en los Premios UNICEF España 2025 que ha presidido la reina Letizia.

En ella ha recaído el de la categoría Joaquín Ruiz-Giménez por la ejemplaridad demostrada durante toda su vida como activista en favor de las niñas y niños víctimas de los horrores de la guerra y su defensa de los derechos de la infancia.

Nacida en Vietnam del Sur y asentada en Canadá, hace treinta años fundó The KIM Foundation International, organización centrada en dar esperanza a los niños y niñas más vulnerables. Sus proyectos internacionales ofrecen asistencia médica, educativa y vital gratuita a los niños víctimas de la guerra, la violencia y la pobreza. Es, desde 1997, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

"Insto al mundo a centrarse en los niños, no en el conflicto. Estas víctimas inocentes son la trágica realidad de la guerra, y su protección y bienestar deben ser prioritarios. Todos tenemos un papel que desempeñar en la defensa de un mundo en el que ningún niño tenga que soportar la violencia de la guerra", ha defendido.

El Premio UNICEF España Transforma ha recaído en la Gasol Foundation por su defensa del derecho a la salud de las niñas y niños y su lucha contra la obesidad infantil, promoviendo hábitos de vida saludable. El jurado ha valorado su trayectoria en la promoción de la salud global de la infancia en todo el mundo, contribuyendo de forma significativa a poner en el foco de atención política y social la pandemia de obesidad infantil.

La Gasol Foundation nació en 2013 de la mano de los hermanos Pau y Marc Gasol, ambos presentes en el acto. Este reconocimiento "significa que nuestro compromiso y esfuerzo por mejorar la salud y el bienestar de la infancia, a través de nuestro trabajo para reducir las cifras de obesidad infantil —el mayor reto de salud pública que enfrentan hoy los niños y niñas—, está generando un impacto real: estamos transformando, y mejorando, la salud infantil", ha resaltado Pau Gasol.

El premio “nos emociona profundamente” y “es un impulso para seguir trabajando en pro de nuestra misión y llegar a muchos más niños, niñas y familias, con especial atención a las que viven en situación de vulnerabilidad”, ha agregado.

Por último, el Premio UNICEF España Comunica se lo han llevado los jóvenes de Cibercorresponsales de la Plataforma de Infancia. El jurado ha reconocido la labor de esta red de niñas, niños y adolescentes periodistas por difundir y promocionar desde hace 15 años la participación infantil en la vida pública en general y en el ámbito de la comunicación en particular.

Mariam y Álex, en representación de sus compañeros, han recogido el galardón, "un reconocimiento muy importante para toda nuestra red y un paso adelante para nuestra participación", en palabras de la primera. Su compañero ha recordado que “a los chicos y chicas no siempre se nos escucha en la sociedad”, y que Cibercorresponsales contribuye a “que otras personas entiendan y se pongan en el lugar de lo que viven chicos y chicas de nuestra edad”.

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez-Pertierra, ha destacado la labor de todos los premiados a favor de la infancia “en un momento especialmente complicado para las niñas y niños en muchas partes del mundo, donde sus vidas se ven truncadas por la violencia y la desprotección”.

Ha recordado la situación en Gaza y ha insistido en la “absoluta necesidad de que se detenga la masacre de civiles, entre ellos más de 20.000 niños y niñas, y la destrucción de escuelas y hospitales (…) Se trata de algo moral, política y jurídicamente intolerable”.