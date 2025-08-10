La AEMET advierte: la ola de calor podría prolongarse más de lo esperado en algunas zonas de España

La ola de calor que sufre España desde el pasado domingo, día 3, podría alargarse aún más de lo esperado en algunas zonas del país. Pese a que la AEMET fijó desde el viernes su fin en el próximo 13, su última alerta por altas temperaturas advierte de que podríamos simplemente vivir un pequeño paréntesis antes de la llegada de más días muy calurosos.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología señala que para el jueves 14 la incertidumbre es elevada, "pero lo más probable es que se den descensos térmicos adicionales en las zonas más afectadas a lo largo de este episodio, lo que sería suficiente para darlo por finalizado". "En cualquier caso, en días posteriores podrían volver las temperaturas anormalmente cálidas al cuadrante nordeste peninsular", indica.

De momento, de cara al lunes 11, la AEMET pronostica ascensos adicionales de las temperaturas en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el cuadrante noroeste, de forma más acusada en Galicia. El martes continuarán los descensos térmicos, pero todavía restringidos al extremo norte peninsular y al tercio nororiental. Mientras, en el resto del país, habrá cambios poco significativos y las temperaturas serían similares al día previo, aunque sin descartar que los valores superiores a 42 ºC se extiendan a puntos del Guadiana y el Tajo.

Y sobre el miércoles 13, el escenario más probable de la AEMET es que predominen los descensos ligeros a moderados de las máximas en la Península, sin descartar que éstos sean localmente notables en puntos de la mitad norte. Sin embargo, advierte: debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, todavía se podría cumplir el criterio de ola de calor.

El informe de la AEMET da un papel protagonista a Canarias, que también está sufriendo temperaturas más altas de lo habitual. Al respecto, la agencia estima que mañana se iniciará un descenso térmico en el archipiélago, por lo general ligero, siendo más acusado en las islas más orientales.

En tod ocaso, las máximas seguirán siendo muy altas, por encima de 36 - 38 ºC en medianías, incluso superando los 40 ºC en puntos de interior de Gran Canaria y sur de Fuerteventura. A partir del martes 12 las temperaturas irán normalizándose, finalizando la ola de calor, aunque es bastante probable que se sigan superando los 37 ºC en la cuenca de las Tirajanas.