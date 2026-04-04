La aplaudida reflexión sobre por qué ver a gente en Filipinas un martes laborable es un espejismo de clase: “No es lo normal”

El creador de contenido David Ci @rimbuxx ha generado una oleada de reacciones con una de sus últimas publicaciones dentro de su serie “Estadísticas de la vida real que has olvidado por culpa de las redes sociales”. Con ella, busca precisamente desmontar percepciones distorsionadas por el consumo digital.

En el vídeo, el tiktoker lanza una reflexión que muchos usuarios han calificado como "necesaria": ver a personas viajando a destinos como Filipinas o Brasil en pleno martes laborable no es representativo de la realidad, sino un "espejismo de clase". Con esto quiere decir que no significa que sea algo habitual, sino que responde a circunstancias económicas y laborales concretas.

Viajes constantes que no representan a la mayoría

En su intervención, el creador recuerda algunos datos que contrastan con la imagen que ofrecen las redes sociales. Según explica, el 50% de la población en España nunca ha salido del país, y solo alrededor del 30% ha viajado alguna vez fuera de la Unión Europea. Estas cifras chocan con la percepción digital, donde parece habitual ver a usuarios desplazándose constantemente a destinos lejanos.

"Que tú entres en redes sociales y veas que todo el mundo está en países como Brasil o Filipinas en meses donde la mayoría de la población trabaja o está ocupada, no es lo normal ni es la realidad de la mayoría de las personas", señala. Para el creador, esta diferencia entre lo que se ve y lo que realmente ocurre genera comparaciones poco realistas y una sensación de fracaso injustificada.

Un “espejismo” alimentado por el algoritmo

La reflexión apunta a un fenómeno habitual en redes: los contenidos más visibles suelen proceder de perfiles con mayor capacidad económica o flexibilidad laboral. Esto crea una burbuja donde los viajes frecuentes parecen la norma, cuando en realidad corresponden a una minoría privilegiada.

Según explica el tiktoker, la exposición constante a estos estilos de vida puede hacer que muchas personas sientan que "todo el mundo" viaja menos ellas. Sin embargo, los datos muestran que la mayoría de la población no tiene acceso a ese tipo de experiencias de forma habitual.

La reacción del público

La publicación ha sido especialmente aplaudida por los usuarios, que han llenado la sección de comentarios con mensajes de apoyo. Muchos destacan que el vídeo ayuda a poner en perspectiva la presión social que generan las redes.

Entre las respuestas más repetidas aparecen comentarios como "Qué vídeo más necesario", "Mis TikToks favoritos" o "Gracias, veo que todo el mundo está en Brasil y me estaba sintiendo inútil por no poder ir". Estas reacciones reflejan el impacto emocional que puede tener la comparación constante con estilos de vida idealizados.

La comparación constante

La serie de "estadísticas de la vida real" busca precisamente desmontar percepciones distorsionadas por el consumo digital. En este caso, el mensaje central es que ver a personas viajando entre semana o durante largos periodos no significa que sea algo habitual, sino que responde a circunstancias económicas y laborales concretas.

La reflexión pone sobre la mesa cómo las redes sociales pueden amplificar estilos de vida minoritarios hasta hacerlos parecer mayoritarios. Y, sobre todo, recuerda que no poder viajar constantemente no es una anomalía, sino la realidad de gran parte de la población.