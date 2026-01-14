La asociación antitabaco más influyente del mundo urge un kit educativo: "La desinformación en consultas médicas perpetúa el tabaco y confunde a familias"

Action on Smoking and Health (ASH), la asociación antitabaco más influyente del mundo, ha publicado un estudio en el E-Cigarette Summit del Royal College of Physicians en el que ha alertado acerca de la desinformación existente acerca de las alternativas al tabaco de combustión.

La principal conclusión de la investigación es que la información errónea (difundida incluso por escuelas y profesionales de la salud) en relación a productos como el tabaco calentado, el vapeo o las bolsas de nicotina está disminuyendo la confianza pública en esos productos y puede estar desincentivando a fumadores adultos a cambiar a esas alternativas menos perjudiciales para su salud.

El trabajo científico ha consistido en el análisis de 168 iniciativas locales en Inglaterra para prevenir el vapeo juvenil. En más de una quinta parte de las mismas (un 21%) se ha detectado que los materiales educativos contenían elementos desinformadores, como exageración de daños, datos engañosos o mensajes confusos.

Además, en la investigación también se ha observado que más de la mitad de los materiales se encontraban desactualizados, principalmente por cambios legales recientes y estadísticas antiguas.

En ese sentido, desde ASH han advertido de que "la desinformación en consultas médicas perpetúa el tabaco y confunde a familias". Según la asociación antitabaco, esa clase de mensajes imprecisos sobre las alternativas al tabaco tradicional pueden desalentar la transición a esas opciones que son menos nocivas.

Kit educativo con mensajes basados en la evidencia científica

Para dar respuesta a esa desinformación, ASH ha anunciado que está desarrollando un kit educativo cuya función es trasladar a la opinión pública mensajes claros, actualizados, coherentes y basados en la evidencia científica.

Al respecto, la asociación antitabaco ha subrayado que "la información precisa es fundamental: el consumo de alternativas de manera regulada como el vapeo, tabaco calentado o bolsas de nicotina son una ayuda eficaz para dejar de fumar y puede mejorar la salud y calidad de vida de muchas familias".

En su material, ASH pondrá especial énfasis en diferenciar los productos regulados de los no regulados y en desmontar falsos mitos comunes relacionados con las alternativas al tabaco de combustión.

El principal objetivo del kit educativo de ASH es ofrecer una herramienta a los profesionales de la salud y a las familias a través de la que puedan obtener y proporcionar a la sociedad una información honesta y fiable.