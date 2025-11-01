La declaran la planta más venenosa del mundo: los españoles comen su fruto por kilos

Señal de advertencia con una calavera y huesos cruzados colocada en un árbol en una zona boscosa y oscura

Cada año, los expertos del Jardín Botánico de Hamburgo eligen una planta para alertar al público sobre los riesgos que pueden esconder algunas especies vegetales aparentemente inofensivas. En 2025, el título de “planta más venenosa del año” ha recaído en un candidato inesperado: el árbol del anacardo (Anacardium occidentale), una especie tropical conocida precisamente por producir uno de los frutos secos más populares del mundo.

El objetivo de esta iniciativa, que el jardín organiza desde hace más de dos décadas, es concienciar sobre las plantas tóxicas que nos rodean y fomentar un manejo más informado y responsable. Cada año, el personal elabora una lista de diez especies candidatas. Una planta solo puede ser nominada una vez cada cinco años, y las ganadoras no pueden volver a participar. Entre las anteriores vencedoras figuran las semillas de perejil, tóxicas en grandes cantidades, o la parte verde de las patatas, rica en solanina, un potente alcaloide venenoso.

Un alimento saludable, pero peligroso en su estado natural

El anacardo, originario de Sudamérica y cultivado hoy en regiones tropicales de todo el mundo, tiene una particularidad que le ha valido el título de 2025. Aunque los anacardos tostados o procesados que se venden en tiendas son completamente seguros, el fruto en su forma cruda es altamente tóxico.

El árbol produce una estructura curiosa formada por dos partes: la “manzana de anacardo”, una especie de tallo carnoso y comestible, y la nuez propiamente dicha, recubierta por una cáscara dura que contiene una sustancia irritante llamada cardol, similar al urushiol presente en la hiedra venenosa.

El cardol es un aceite tóxico que provoca graves reacciones en la piel, como quemaduras, ampollas o picazón intensa. Además, ingerir anacardos crudos puede resultar peligroso y causar inflamaciones del tracto digestivo o reacciones alérgicas.

Por eso, los anacardos que encontramos en el supermercado han sido previamente tostados o tratados térmicamente para eliminar por completo esta sustancia. Este proceso se realiza siempre antes del consumo humano y es la razón por la que los anacardos “crudos” que se venden en Europa en realidad ya han sido procesados.

Un fruto con grandes beneficios nutricionales

Pese a su toxicidad en estado natural, el anacardo sigue siendo un alimento muy valioso desde el punto de vista nutricional. Contiene potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, hierro y fósforo, además de vitaminas C, E y del grupo B. También aporta grasas saludables y proteínas de alta calidad, lo que lo convierte en un complemento ideal dentro de una dieta equilibrada.

El Jardín Botánico de Hamburgo subraya que su elección no busca demonizar este alimento, sino recordar el delicado equilibrio entre lo natural y lo seguro. Muchas plantas que nos proporcionan comida, medicinas o cosméticos pueden resultar dañinas si no se manipulan correctamente.