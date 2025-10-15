La despiden tras 14 años en el sector bancario y ahora tiene un sueldo de seis cifras gracias al "trabajo más extraño del mundo"

Los brazos son, por lo general, la última elección para la depilación definitiva.

Tras 14 años en el sector bancario, Louise Moss, una mujer inglesa de 44 años, decidió dar un giro radical a su vida profesional. Proveniente de una familia dedicada a las finanzas, Moss se vio obligada a replantearse su futuro tras ser despedida en 2017, justo cuando su hijo tenía apenas un año. En lugar de buscar otro empleo en el mismo sector, optó por reinventarse y explorar un ámbito completamente distinto: la estética íntima.

Su transición comenzó con la asistencia a seminarios de belleza, donde identificó una necesidad no cubierta en el mercado. Así nació The Intimate Studio, su propio negocio especializado en depilación íntima, un servicio que aún genera incomodidad en muchos círculos sociales. Moss no solo encontró una nueva fuente de ingresos —que supera las seis cifras anuales—, sino también una vocación que le permite conectar profundamente con sus clientas.

“Es el trabajo más extraño del mundo, pero también el mejor”, afirma. Su enfoque va más allá de lo técnico: busca crear un espacio seguro y libre de juicios, donde las mujeres puedan sentirse cómodas y aceptadas. “Mi superpoder es hacer que una mujer se sienta bien incluso en situaciones vulnerables”, añade.

La mayoría de sus clientas son mujeres que se sienten incómodas en salones de belleza tradicionales. Moss quiere demostrar que todos los cuerpos son normales y que las inseguridades que muchas tienen son compartidas por otras. Su historia es un ejemplo de cómo romper tabúes puede abrir puertas a nuevas oportunidades y generar un impacto positivo en la vida de otras personas.