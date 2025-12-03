La directora de un centro de día lee los deseos para Navidad de las personas mayores y llora al descubrir lo que realmente quieren

La Navidad no solo ilusiona a los más pequeños de la casa, quienes esperan con ansia abrir los regalos cada año, sino también a los más mayores. Y es que, aunque tradicionalmente son ellos quienes suelen encargarse de repartir felicidad en estas fechas, ello no significa que no se emocionen al recibir un regalo. De hecho, suelen recibirlo con la misma ilusión que ellos.

Así lo traslada la directora de una residencia de la Cruz Roja Alemana (DRK) en una entrevista con el medio local 'Waz', quien cuenta al diario algunos de los deseos que tienen los más mayores durante esta festividad. Y es que, según cuenta, hasta ella misma se ha emocionado tras leer algunos de ellos. "Se me llenan los ojos de lágrimas", señala.

La residencia ha montado esta Navidad un árbol de los deseos, donde los ancianos escriben en una tarjeta qué regalo quieren y después colocan sobre las ramas. Y, lo sorprendente, es los modestos deseos que algunos de ellos han dejado por escrito. Una bufanda, lápices de colores, un juego de memoria o una manta son solo algunos ejemplos.

Otros, sin embargo, optan por una petición más social. "Muchas personas demuestran su compromiso social a través de la campaña del Árbol de los Deseos. Me parece maravilloso", señala una de las trabajadoras de la guardería, quien asegura que cuando reciben los regalos "están tan felices como niños en casa".

Cada Navidad surgen nuevas iniciativas solidarias para que todo el mundo reciba un regalo y pueda cumplir sus deseos. Una de ellas es la conocida como reyesmagosdeverdad, la cual lleva 15 años con este proyecto y ayuda a que miles de niños y ancianos en España puedan recibir un regalo durante estas fechas, entre ellos los niños que viven en centros de menores.

Otras acciones solidarias que se pueden realizar durante estas fechas son la donación de juguetes, el regalo de donativos o afiliaciones, los voluntariados, comprar en los mercadillos solidarios que recaudan dinero para causas benéficas o la donación de alimentos no perecederos para aquellos que no tienen qué comer o se encuentran en situación vulnerable.