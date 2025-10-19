La familia va de vacaciones al camping y al tercer día tropiezan con un tesoro de 1.900 quilates de valor incierto

Unas vacaciones de sorpresa. Una familia estaba disfrutando de la naturaleza en un camping en Queensland (Australia) cuando encontraron una "piedra trofeo", es decir, una "gema gigante". La pareja es aficionada a las rocas, pero no esperaban encontrar una piedra "tan grande".

En declaraciones recogidas por el digital Yahoo News! Simon Harrison, el administrador del campamento, aseguro que los mismos visitantes habían descubierto un par de "cuarzos grandes" durante los primeros días de sus vacaciones. Pero, al tercer día, "no pudieron ocultar sus sonrisas radiantes", mientras corrían para mostrarle su mayor hallazgo hasta el momento: un topacio transparente de 1900 quilates con una "franja azul" que atraviesa el centro.

De este modo, explica que la roca estaba "bastante limpia", "parece haber estado rondando por el apoyo, lo que daba un ligero aspecto opaco". Él mismo relata que la familia visita el campamento un par de veces al año. "Cuando vinieron por primera vez, eran novatos y, con el paso de los años, han perfeccionado sus habilidades y están mejorando cada vez más. Y este año, obviamente, lo han hecho muy bien", celebra Harrison.

Según el experto, el precio de un topacio transparente estándar suele ser de 50 centavos el quilate. Sin embargo, este hallazgo es "cualquier cosa menos típico", debido a "su tamaño y características únicas". "Este, entra en un reino diferente debido al tamaño de su espécimen, y luego por sus transparencias y su franja azul: así que tratar de ponerle un precio especial, es lo que alguien pagará por él".

Cada año, centenares de turistas acuden a este campamento, conocido como O'Briens Creek, atraídos por la posibilidad de encontrar uno de estos minerales. "Hemos tenido muy buenos hallazgos en los últimos cuatro años, por lo que ha habido mucho movimiento en el arroyo", explica el propietario. Una de las piedras más valiosas que ha visto hasta ahora, cuenta, fue una aguamarina de 96 quilates "perfectamente transparente, perfectamente coloreada" y valía aproximadamente 10,000 dólares australianos (5.000 euros).