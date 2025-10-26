La infravalorada carrera en España con sueldos de hasta 70.000 euros, demanda elevada y progresión salarias constante

Elegir qué estudiar sigue siendo uno de los mayores dilemas para los jóvenes españoles. Aunque la vocación suele marcar el rumbo, la realidad laboral y las oportunidades de crecimiento terminan pesando más en la balanza. En un mercado donde abundan los titulados con dificultades para encontrar empleo, algunas carreras logran combinar pasión, estabilidad y buenas condiciones económicas, aunque siguen pasando desapercibidas.

Una de ellas es Química, una disciplina tradicionalmente considerada difícil, pero con una sólida recompensa profesional. A pesar de no figurar entre las opciones más populares entre los estudiantes, sus egresados disfrutan de una de las tasas de empleabilidad más altas del país: un 93% en 2024, según datos de El Periódico. Este porcentaje coloca a los químicos en la cima de las profesiones más demandadas, tanto en el ámbito público como en el privado.

El abanico laboral para quienes estudian Química es sorprendentemente amplio. Los titulados pueden trabajar en sectores como el farmacéutico, energético, alimentario, cosmético o medioambiental, además de en laboratorios de investigación, control de calidad o salud pública. Esta versatilidad hace que sus conocimientos resulten imprescindibles en industrias clave para la economía y la innovación.

El auge de la sostenibilidad también está impulsando la demanda de estos profesionales. Las empresas buscan químicos capaces de desarrollar nuevos materiales biodegradables, optimizar procesos industriales o investigar fuentes de energía renovables, tareas esenciales en la transición hacia una economía verde. En este sentido, la Química se consolida como una de las ramas científicas más vinculadas al progreso tecnológico y ambiental.

En el plano económico, la carrera tampoco decepciona. Un recién graduado puede empezar ganando unos 19.300 euros brutos al año, pero la evolución es constante: el sueldo medio ronda los 35.000 euros, y con experiencia puede superar los 59.000 o incluso alcanzar los 70.000 euros anuales en puestos de alta responsabilidad.

Estas cifras sitúan a los químicos un 48% por encima del salario medio español, un dato que desmonta la idea de que las carreras científicas ofrecen escasa rentabilidad económica. Además, la estabilidad laboral en el sector refuerza su atractivo frente a otras titulaciones con más prestigio académico, pero menos salida profesional.

En definitiva, la Química emerge como una carrera infravalorada pero estratégica, que combina empleabilidad, buen salario y una clara proyección de futuro. Una opción que, aunque exigente, recompensa con creces el esfuerzo de quienes deciden apostar por ella.