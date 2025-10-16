La Junta investiga el suicidio de una niña de 14 años en Sevilla por si detrás hay un caso de acoso escolar

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está investigando las causas de la muerte de la menor de 14 años que el martes se precipitó desde el balcón de su vivienda, en la calle Rafael Laffón de Sevilla. El Gobierno andaluz (PP) está "a la espera de recibir el informe de Inspección Educativa", tal como confirman fuentes del departamento que dirige Carmen Castillo a Europa Press.

El informe determinará si la menor, escolarizada en el colegio Irlandesas de Loreto, había sido víctima o no de casos de bullying por parte de sus compañeros y si la dirección del centro tenía conocimiento -de confirmarse ese supuesto, como publica Diario de Sevilla a través de declaraciones de la familia de la cría-, de esos episodios de acoso escolar.

El suceso ocurría poco después de su salida del colegio. Los servicios sanitarios allí desplazados, avisados por el Servicio de Emergencia 112, intentaron sin éxito reanimar a la menor. La Policía Nacional, por su lado, mantiene abierta otra investigación al respecto.

Según cita el diario hispalense, "la adolescente venía sufriendo el presunto acoso escolar por parte de un grupo de alumnas del colegio desde hace tiempo. Recibía supuestos insultos por parte de estas compañeras sobre su físico y otras cuestiones. La menor, de hecho, había intentado quitarse la vida con anterioridad". "Esta situación había llevado a la madre de la menor a denunciar el acoso escolar que sufría su hija, motivo por el cual, según ha sabido este periódico, se abrió el protocolo establecido por la Junta de Andalucía para estos casos", añade.

Por su parte, el centro educativo ha expresado a través de un mensaje en redes sociales que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.

Además, ha apostillado que a lo largo de la jornada el profesorado del colegio, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente al alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por la alumna.

Por último, ha expresado su profunda consternación por el fallecimiento de la alumna y ha transmitido su pésame a la familia, además de anunciar que en los próximos días tendrá lugar una Eucaristía en el colegio en memoria de la fallecida.

La Línea 024 de atención a la conducta suicida es una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

Si bien el 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria, es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.